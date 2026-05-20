Catena investerar 575 mkr i logistikfastighet i Helsingborg

Catena förvärvar logistikfastighet i direkt anslutning till Helsingfors flygplats i Aviapolis i Vanda. Investeringen uppgår till cirka 575 mkr. Total uthyrningsbar area är om 23 260 kvm.

Fastigheten Åbyntie 4–6, består av en ändamålsenlig industri- och logistikanläggning som är uppförd 2021. Catenas investering uppgår till cirka 575 mkr, och den totala uthyrningsbara arean till cirka 23 260 kvm.

Ytan omfattar lager- och logistikytor, kylutrymmen samt kontorsytor. Fastigheten är Cramo Finlands huvudkontor samt bolagets huvudsakliga logistik‑ och servicehub i regionen, med ett hyresavtal som löper på 10 år.

Markytan omfattar cirka 140 000 kvm och det finns kvarvarande byggrätter om cirka 45 000 kvm.

– Vi genomför med detta ett attraktivt förvärv i ett av Finlands mest etablerade logistiklägen. Den moderna standarden och möjligheten att fördjupa hyresrelationen med Cramo bidrar till stabila kassaflöden framåt samtidigt som byggrätterna ger oss en utvecklingspotential, säger Johan Franzén, fastighetschef på Catena.

Tillträde beräknas ske 28 maj 2026.