Jörgen Eriksson, vd på Catena.

Catena nära förvärv för 9 miljarder

Catena är överens med en ledande nordisk aktör om en fortsatt dialog där Catenas intention är att förvärva en portfölj med 20 logistikfastigheter i Sverige, Danmark och Finland till ett värde om cirka 9 miljarder kronor, varav 72 procent i Sverige. Catenas bestånd är idag värt cirka 45 miljarder och skulle öka med 20 procent om jätteaffären går i mål.

För Catena omfattar avsiktsförklaringen förvärv av totalt 20 logistikfastigheter motsvarande en uthyrningsbar yta om cirka 600.000 kvm och ett värde om cirka 9 miljarder kronor, av vilket svenska fastigheter står för 72 procent, finska för 25 procent och danska för 3 procent.

Det rör sig om en ganska stor snittstorlek på anläggningarna, 30.000 kvm.

Portföljen består av moderna, högkvalitativa fastigheter lokaliserade på attraktiva logistikpositioner och med välkända hyresgäster (genomsnittlig återstående avtalstid är cirka 11 år). Finansieringen av förvärvet planeras ske med tillgängliga likvida medel samt ny upplåning via redan etablerade finansieringskanaler.

– Catena är ett långsiktigt logistikfastighetsföretag med tillväxtambitioner. Vi ser alltid stor potential att addera fler högkvalitativa fastigheter till vår portfölj och med denna förvärvsmöjlighet ser vi dessutom en utmärkt väg framåt för att expandera i Finland, en intressant ny marknad för oss, säger Jörgen Eriksson, vd på Catena.

Avsikten är att förvärvsavtal ska ingås under andra halvan av februari 2026, efter det att sedvanlig due diligence har genomförts. Tillträde till fastigheterna beräknas ske 1 april 2026.

Catena vill understryka att en avsiktsförklaring inte nödvändigtvis leder till en överenskommelse. Mer information lämnas när det anses lämpligt eller när skyldighet uppstår, meddelar Catena.

Om affären gått i mål under 2025 hade den placerat sig som tredje största transaktion sett utifrån det svenska fastighetsvärdet på 6,5 miljarder kronor. Se aktuell topplista för 2025 här.

Läs mer om affären i tisdagens nyhetsbrev.

Catena har gjort stora affärer tidigare. Hösten 2024 förvärvades en jättefastighet i Horsens i Danmark från DSV Road Holding A/S för 5 miljarder kronor. I maj 2024 förvärvades en fastighet i Landskrona från samma säljare för 2,4 miljarder kronor. Sommaren 2025 köpte Catena en stor logistikbyggnad i Jönköping med Elgiganten som hyresgäst från Niam för 1,3 miljarder kronor.

