Katarina Sonnevi. Foto: Anna Jarlhäll.

Catella värvar Katarina Sonnevi från C&W

Catella Corporate Finance rekryterar Katarina Sonnevi som ny partner och head of residential. Sonnevi kommer att ansvara för att leda och utveckla Catellas rådgivningstjänster inom bostadssegmentet, med fokus på transaktioner och strategiska partnerskap.

Katarina Sonnevi har över 20 års erfarenhet från den svenska fastighetsmarknaden och kommer närmast från Cushman & Wakefield, där hon varit Partner och head of capital markets. Hon har dessförinnan haft flera ledande roller och ansvarat för omfattande transaktioner inom samtliga fastighetssegment på bolag som Nyfosa, Heimstaden, NCC och JLL.

– Vi är mycket glada över att välkomna Katarina till Catella. Med sin gedigna erfarenhet och sitt breda nätverk inom bostadsmarknaden kommer hon att både stärka och komplettera vårt erbjudande. Hennes kompetens och erfarenhet blir en central del i vår fortsatta expansion på den svenska fastighetsmarknaden. Det känns dessutom extra roligt att välkomna Katarina tillbaka till Catellahuset, där hon en gång jobbade tidigt i sin karriär, säger Theodor Jarnhammar, vd för Catella Corporate Finance Sverige.

– Catella Corporate Finance har en stark position, höga ambitioner och en tydlig strategisk inriktning. Jag ser fram emot att bidra till att utveckla verksamheten ytterligare och driva affären inom bostadssegmentet tillsammans med ett starkt och mycket kompetent team, säger Katarina Sonnevi.

Rekryteringen av Katarina Sonnevi är en del av Catellas fortsatta satsning på att förstärka sitt corporate finance-erbjudande i Sverige, med särskilt fokus på specialistkompetens inom nyckelsegment som bostäder, kontor, industri och logistik samt strukturaffärer.

Katarina Sonnevi ansluter till Catella i februari 2026.

