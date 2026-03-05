Catella och Pictet i bostadssatsning i Köpenhamn

Catella och Pictet Alternative Advisors har bildat ett joint venture för att utveckla 205 lägenheter i Köpenhamn. Partnerskapet speglar båda parters starka tro på bostadsmarknaden i Norden och Köpenhamn, står det i ett pressmeddelande.

Annons

Utvecklingsprojektet, som ligger i Glostrup inom stadsutvecklingsområdet Kirkebjerg, kommer att uppfylla höga hållbarhetskrav. Utvecklingen genomförs med material med låga utsläpp och energieffektiva system samtidigt som smart teknik används för att minska de boendes energiförbrukning och begränsa miljöpåverkan. Projektet främjar hållbara transporter genom infrastruktur för elbilar såsom laddstolpar, god tillgänglighet och möjligheter för cyklister samt samåkningstjänster. Projektet främjar även generationsboende, vilket bidrar till att minska bostadsbristen i regionen. Den löpande projektledningen sköts av Catellas lokala plattform i Danmark, som just nu utvecklar mer än 1 000 bostäder i regionen, däribland hyresprojektet Vega i Herlev, Köpenhamn.

“Vi är glada över att starta ännu ett bostadsutvecklingsprojekt i linje med vår övergripande europeiska strategi inom boendesektorn. Köpenhamn är en viktig marknad för oss, kännetecknad av ett strukturellt underskott och en stark underliggande efterfrågan på prisvärda och hållbara bostäder. Det är också glädjande att vi gör det tillsammans med en etablerad partner som Pictet. Det är ytterligare ett bevis på Catellas förmåga att attrahera högkvalitativa partners och att använda vår paneuropeiska plattform för att skapa hållbara värdeskapande investeringsmöjligheter”, säger Rikke Lykke, Group CEO på Catella.

”Vi analyserar kontinuerligt de nordiska marknaderna för att hitta attraktiva möjligheter inom bostadssektorn, både befintliga fastigheter och utvecklingsprojekt. Den här möjligheten att samarbeta med Catellas erfarna team och leverera över 200 mycket efterfrågade bostäder till bostadsmarknaden i Köpenhamn, som just nu präglas av ett starkt investerarintresse och gynnsam hyresutveckling, passar mycket väl in i våra investeringskriterier”, säger Linus Nilsson, Head of Nordics för Direct Real Estate at Pictet Alternative Advisors.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:01

Ny rekordhyra i city – gamla nivån krossad

Vd:n berättar för Fastighetsvärlden om den nya topphyran för kontor i Stockholm. Upp hela 30 procent.

Newsflash

Idag kl. 07:33

Vasakronan hyr ut 6 300 kvm

Hyr ut hel fastighet på Kungsholmen i Stockholm.

De stora vinnarna när 40 000 kvm försvinner

En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgästerna som måste lämna.

Möjlig drömaffär av Mengus – i skakig marknad

Intervju med Per Niklasson.

Nya Vera köpt 75 000 kvm via tolv affärer

Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.

Hyr ut 3 600 kvm till myndighet – fullt uthyrd

Attraktivt läge i närheten av centralen.

Eurocommercial förvärvar för över miljard

Handelsplats om hela 45 000 kvm byter ägare.

Köper stora Frösundavik för 3 miljarder

50 000 kvm lokaler. Lösningen för den plan som FV tidigare berättat om.

Lista: Största affärerna 2026

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Här har Fortifikationsverket köpt i 08-området

Tidigare förslag skrotas – hela 2 miljarder för dyrt

Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.

Ger grönt ljus för nya Nobelhuset – vill justera AL:s projekt

Vill se förändring i stort centralt projekt i Stockholm.

Balder gör jätteförsäljning

150 000 kvm lokaler ingår i transaktionen.

Urban Partners säljer 27 000 kvm till Northern Horizon

Sex fastigheter ingår i transaktionen.

Dags för 15:e Spring För Livet

Anmälningsfunktionen öppen. Nya sträckor och ny begränsning.

Bildextra: CBRE har nu flyttat in i ”The Hive”

Ännu ett ledande konsultbolag har flyttat till nya lokaler.

Podcasten Fastighet & Finans med fokus på stora händelser

Catena och Castellums köp respektive sälj synas liksom SBB och Heimstadens rapporter samt Corems massiva köp av bankaktier.

Tillväxtmöjligheter i Mälardalen

Heldagsevent där högkonjunkturen redan finns.

 Tillbaka till förstasidan