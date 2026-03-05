Catella och Pictet i bostadssatsning i Köpenhamn

Catella och Pictet Alternative Advisors har bildat ett joint venture för att utveckla 205 lägenheter i Köpenhamn. Partnerskapet speglar båda parters starka tro på bostadsmarknaden i Norden och Köpenhamn, står det i ett pressmeddelande.

Utvecklingsprojektet, som ligger i Glostrup inom stadsutvecklingsområdet Kirkebjerg, kommer att uppfylla höga hållbarhetskrav. Utvecklingen genomförs med material med låga utsläpp och energieffektiva system samtidigt som smart teknik används för att minska de boendes energiförbrukning och begränsa miljöpåverkan. Projektet främjar hållbara transporter genom infrastruktur för elbilar såsom laddstolpar, god tillgänglighet och möjligheter för cyklister samt samåkningstjänster. Projektet främjar även generationsboende, vilket bidrar till att minska bostadsbristen i regionen. Den löpande projektledningen sköts av Catellas lokala plattform i Danmark, som just nu utvecklar mer än 1 000 bostäder i regionen, däribland hyresprojektet Vega i Herlev, Köpenhamn.

“Vi är glada över att starta ännu ett bostadsutvecklingsprojekt i linje med vår övergripande europeiska strategi inom boendesektorn. Köpenhamn är en viktig marknad för oss, kännetecknad av ett strukturellt underskott och en stark underliggande efterfrågan på prisvärda och hållbara bostäder. Det är också glädjande att vi gör det tillsammans med en etablerad partner som Pictet. Det är ytterligare ett bevis på Catellas förmåga att attrahera högkvalitativa partners och att använda vår paneuropeiska plattform för att skapa hållbara värdeskapande investeringsmöjligheter”, säger Rikke Lykke, Group CEO på Catella.

”Vi analyserar kontinuerligt de nordiska marknaderna för att hitta attraktiva möjligheter inom bostadssektorn, både befintliga fastigheter och utvecklingsprojekt. Den här möjligheten att samarbeta med Catellas erfarna team och leverera över 200 mycket efterfrågade bostäder till bostadsmarknaden i Köpenhamn, som just nu präglas av ett starkt investerarintresse och gynnsam hyresutveckling, passar mycket väl in i våra investeringskriterier”, säger Linus Nilsson, Head of Nordics för Direct Real Estate at Pictet Alternative Advisors.