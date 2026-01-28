Catella Group rekryterar Gustav Jansson som ny CFO

Catella har utsett Gustav Jansson till ny CFO. Han efterträder Michel Fischier som har beslutat att avgå efter fem år i bolaget. Michel Fischier kommer att stanna i sin roll till den 1 maj medan Gustav Jansson ansluter den 1 april, allt för att möjliggöra en smidig övergång och effektiv överlämning.

Gustav Jansson, CFO Catella Group.
Gustav Jansson, ny CFO vid Catella Group.
För närvarande är Gustav Jansson CFO för de nordiska och baltiska regionerna på Visa. Hans internationella erfarenhet inkluderar också seniora roller som Head of Financial Planning & Analysis på Canopius Insurance Group i London och Group Capital Manager på RSA, Royal & Sun Alliance Insurance, även det i London.

–   Gustav är mycket erfaren och tillför ett starkt finansiellt ledarskap. Han kommer snabbt att kunna ta över efter Michel, som har spelat en betydande roll i att forma det Catella vi är i dag. Jag är mycket glad över att välkomna Gustav till koncernen och vill även rikta mitt uppriktiga tack till Michel, som har varit en nyckelmedlem för mig under min tidiga period som koncernchef. Jag är väldigt glad över att Michel kommer att stanna kvar så att Gustav får möjligheten till en stark start, säger Rikke Lykke, CEO vid Catella Group.

–   Jag är glad över att ansluta mig till Catella vid en sådan avgörande tidpunkt i dess tillväxtresa. Koncernen har ett starkt arv och ambitiösa planer för framtiden, och jag ser fram emot att arbeta med teamet för att driva finansiell excellens och stödja Catellas strategiska mål, säger Gustav Jansson.

Gustav Jansson kommer att vara baserad i Stockholm och kommer som en del av ledningsgruppen att fokusera på att säkerställa robust finansiell styrning och en strategisk anpassning till Catellas långsiktiga mål.

Michel Fischier började på Catella i juni 2021 som chef för Investor Relations och Group Communications och utsågs till CFO i maj 2023.

– Efter noggrant övervägande har jag bestämt mig för att det är dags för mig att söka nya möjligheter. Min tid på Catella har varit givande och händelserik. Under denna period har jag haft förmånen att ytterligare bidra till Catellas utveckling från ett finansiellt konglomerat till en fastighetsfokuserad pan-europeisk plattform som hanterar fastighetsinvesteringar genom fonder och kapitalförvaltningsmandat, såväl som rådgivningstjänster. Det här har skett i en turbulent tid för branschen och jag är stolt över hur organisationen har navigerat i dessa förändringar med en bibehållen stark finansiell ställning och lönsamhet, säger Michel Fischier.

