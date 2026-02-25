Efter dubbla succéer – utmaning om 24 000 kvm för Castellum

”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Bygger högt på Kungsholmen – mittemot slott

Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.

Central spökkåk får liv igen – satsning med ny ägare

Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.

Balder köper jättebilligt – många utmaningar väntar

FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.

Här öppnar kinesiska BYD mitt i Stockholm

Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.

”Det känns som vi skall ta ut svängarna”

Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.
Mipim 2025

Lista: Bolagen som skickar flest till Mipim

Några storsatsar medan de flesta skickar mindre delegationer. Se hur de svenska bolagen agerar.

Tecknar stort serviceavtal med Vasakronan

En handfull stora fastigheter i centrala Stockholm. ”Det är ett superförtroende”.

Byggstartar 400 bostäder

Ett av de största studentbostadsprojekten på flera decennier.

Wihlborgs köper för halv miljard i hippt område

Området har blivit en ny central kontorsknutpunkt.

Endast 2 av 14 bolag har sänkt vakansgraden

Åtta bolag har höjt vakansen det senaste kvartalet. Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.

K-Fastigheter säljer till Titania

Köper projektfastighet för 75 000 kr/kvm.

Tecknat kontrakt för 8 000 kvm kontor på Kungsholmen

Tecknat nytt avtal och utökar förhyrningen.

Förslaget: Två nya t-stationer och nytt nav

Flera förslag utreds. Synpunkter har inkommit.

Så ser AP7:s strategi för köp ut framöver

Ny gigant tar sitt andra steg in på fastighetsmarknaden.  Fokus på tre segment. Målen och aktuella marknader. Öppnar för samarbeten.  Den lilla personalstyrkan.

 Tillbaka till förstasidan