Efter dubbla succéer – utmaning om 24 000 kvm för Castellum
”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.
Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.
Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.
FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.
Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.
Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.
Några storsatsar medan de flesta skickar mindre delegationer. Se hur de svenska bolagen agerar.
En handfull stora fastigheter i centrala Stockholm. ”Det är ett superförtroende”.
Ett av de största studentbostadsprojekten på flera decennier.
Området har blivit en ny central kontorsknutpunkt.
Åtta bolag har höjt vakansen det senaste kvartalet. Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.
Köper projektfastighet för 75 000 kr/kvm.
Tecknat nytt avtal och utökar förhyrningen.
Flera förslag utreds. Synpunkter har inkommit.
Ny gigant tar sitt andra steg in på fastighetsmarknaden. ✓ Fokus på tre segment. ✓ Målen och aktuella marknader. ✓ Öppnar för samarbeten. ✓ Den lilla personalstyrkan.