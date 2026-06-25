Castellums alla senaste avyttringar summeras

FV summerar storbolagets affärer den senaste tiden.
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NewsflashIdag kl. 07:32
Wihlborgs köper från Castellum för 13,3 miljarder
Affären omfattar 95 fastigheter och 635 000 kvm. Yielden bedöms till 5,0 procent. Det är årets hittills i särklass största affär.
Utökar beståndet med över 60 000 kvm inom tull
Nya kontorslokaler, bostäder och stor livsmedelsbutik. Läs om de uppdaterade planerna.
Vill bygga nytt höghus i Kista
Köpte tomträtten redan 2015.
Skenande capex – dyrt för klimatet och fastighetsägaren
Tre gånger högre investeringskostnader än för 25 år sedan – men lägre avkastning. Lars Johnsson ifrågasätter om kontorsmarknadens ombyggnadstrend är hållbar.
Får i uppdrag att sälja miljardkvarter i city
FV följer upp avslöjandet vid Stureplan – som kan gå rakt in i historieböckerna.
Fortifikationsverket nära köp för halv miljard
Tiotals byggnader och mycket mark.
Platzer hyr ut hela 8 000 kvm i Centralenområdet
Gör jätteuthyrning till ny hemlig hyresgäst.
Wallenstams dolda köp i centrala Visby
Förvärv under 2024. Nyligen fått pris för renovering.
Fleming säkrat en miljard i hyresintäkter
Rekordstort kontrakt. Avtal om nästan 35 000 kvm, främst kontorslokaler.
Besqab bygger på Kungsholmen
Påbörjar projekt med 82 bostäder vid Hornsbergs strand.
Revelop köper tio hotell
Omfattar 1 100 rum. Belägna i Sveriges storstadsregioner.
Duo i vinnarläge i framtida rekorduthyrning
Mycket står på spel i Stockholms CBD.
Fokus på hjärnan ska fylla AMF:s Marievik
”Genom att skapa de bästa förutsättningarna kan man attrahera de bästa talangerna, men också få dem att stanna kvar.”
Bostadsbrist – men ingen vill flytta in
Förslag på lösningar när Stockholmsmarknaden studeras.
Hon blir vd vid Liljewall
Har tidigare haft toppjobb hos konkurrenter.