Castellums alla senaste avyttringar summeras

FV summerar storbolagets affärer den senaste tiden.

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Idag kl. 07:32

Wihlborgs köper från Castellum för 13,3 miljarder

Affären omfattar 95 fastigheter och 635 000 kvm. Yielden bedöms till 5,0 procent. Det är årets hittills i särklass största affär.

Pål Ahlsén: ”För låg totalavkastning”

Lista: Största affärerna 2026

Castellums alla senaste avyttringar summeras

Ur arkivet med Hallengren: ”Jag gillar långsiktighet”

Utökar beståndet med över 60 000 kvm inom tull

Nya kontorslokaler, bostäder och stor livsmedelsbutik. Läs om de uppdaterade planerna.

Vill bygga nytt höghus i Kista

Köpte tomträtten redan 2015.
Krönika: Lars Johnsson

Skenande capex – dyrt för klimatet och fastighetsägaren

Tre gånger högre investeringskostnader än för 25 år sedan – men lägre avkastning. Lars Johnsson ifrågasätter om kontorsmarknadens ombyggnadstrend är hållbar.

Får i uppdrag att sälja miljardkvarter i city

FV följer upp avslöjandet vid Stureplan – som kan gå rakt in i historieböckerna.

Fortifikationsverket nära köp för halv miljard

Tiotals byggnader och mycket mark.

Platzer hyr ut hela 8 000 kvm i Centralenområdet

Gör jätteuthyrning till ny hemlig hyresgäst.

Wallenstams dolda köp i centrala Visby

Förvärv under 2024. Nyligen fått pris för renovering.

Fleming säkrat en miljard i hyresintäkter

Rekordstort kontrakt. Avtal om nästan 35 000 kvm, främst kontorslokaler.

Besqab bygger på Kungsholmen

Påbörjar projekt med 82 bostäder vid Hornsbergs strand.

Revelop köper tio hotell

Omfattar 1 100 rum. Belägna i Sveriges storstadsregioner.

Duo i vinnarläge i framtida rekorduthyrning

Mycket står på spel i Stockholms CBD.

Fokus på hjärnan ska fylla AMF:s Marievik

”Genom att skapa de bästa förutsättningarna kan man attrahera de bästa talangerna, men också få dem att stanna kvar.”

Bostadsbrist – men ingen vill flytta in

Förslag på lösningar när Stockholmsmarknaden studeras.

Hon blir vd vid Liljewall

Har tidigare haft toppjobb hos konkurrenter.

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