Castellums dolda utmaning
Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet skrivs ner med en halv miljard kronor.
Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.
Stort projekt drag igång efter väldigt lång planering.
Har sedan 2022 byggt upp ett bestånd om 1 000 lägenheter i regionen.
Topphyra på 12 000 kr/kvm och medelhyra på 8 200 kr/kvm.
Välkänd fastighet byter ägare.
FV listar alla 31 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.
Får sanktionsavgift på 80 miljoner. ”De fel vi har konstaterat innebär en bild av en starkare finansiell ställning än vad som faktiskt var fallet.”
Dubbla uppdrag för kontorslokaler inom tullarna i Stockholm.
Spränger den tidigare högsta hyran för kontorslokaler.
Se flera illustrationer på Fabeges planerade miljardprojekt.
Omfattar 170 lägenheter. FV listar säljarens tidigare avyttringar.
Blir nu helägare till ett bestånd för 3 miljarder.
Medelstor fastighetsägare gör udda köp.