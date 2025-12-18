Foto: Castellum

Castellum säljer hotellfastighet vid Heden

Julvi Hus har tillträtt fastigheten Heden 16:5 i centrala Göteborg. Fastigheten, med en total uthyrbar area om cirka 2 .000 kvm, inrymmer bostäder, hotell samt kontorslokaler. Säljare är Castellum.

Panreal har agerat rådgivare åt köparen. Affären har gjorts upp off-market.

Fastigheten har ett exceptionellt läge mellan Trädgårdsföreningen och Heden, endast ett stenkast från Avenyn. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1963 och omfattar fyra våningar. Adressen är Nya Allén 5 och Parkgatan 10 – ett längre stenkast från Balders huvudkontor.

Förvärvet genomfördes genom överlåtelse av samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget.

Tillträde ägde rum den 18 december.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

