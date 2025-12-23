Fastigheten i centrala Örebro.

Castellum säljer sju vakanstyngda för 500 mkr

Castellum har genom sju olika transaktioner sålt totalt sju fastigheter för totalt 500 mkr.  Vakansgraden är i snitt nästan 25 procent. Fastigheterna som säljs bedöms inte ge den avkastning som krävs för att bidra positivt till det övergripande finansiella målet om en avkastning på eget kapital om minst 10 procent per år.

Sex av fastigheterna, med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 330 mkr, har frånträtts under det fjärde kvartalet 2025. Den sjunde fastigheten, med ett underliggande fastighetsvärde om 170 mkr, frånträds under det första kvartalet 2026.

Det totala bokförda värdet för fastigheterna per 30 september 2025 uppgick till 475 mkr.

Den uthyrningsbar area är totalt 32.800 kvm och uthyrningsgraden uppges till 76 procent. Genomsnittlig kontraktslängd är 1,7 år och hyresvärdet 52 mkr. Det handlar om en blandning av kontor, lager/lätt industri och handel.

De aktuella fastigheterna:

  • Stockholm Dagskiftet 4. Fastighet i Västberga. Totalt 1.700 kvm lokaler. Castellum äger fortfarande en grannfastighet om 5.000 kvm lokaler.
  • Örebro Hållstugan 28. Handelsfastighet om 7.700 kvm i hörnet Kungsgatan/Engelbrektsgatan, nära strömparterren och slottet. Ett flertal byggnader, varav flera historiska.
  • Borås Uranus 16. Fastighet för industri/lager på Bryggaregatan 18–20. 7.100 kvm lokaler.
  • Göteborg Masthugget 3:6. Kontorfastighet med 3.000 kvm lokaler på Linnégatan 5, nära Järntorget.
  • Göteborg Heden 16:5. Mindre hotellfastighet i centrala Göteborg. Köpare: Julvi Hus
  • Köpenhamn Roskildevej 22, i området Albertslund. Kontorsfastighet med 8.700 kvm lokaler.
  • Linköping Isbjörnen 4. Handelsfastighet om 2.600 kvm lokaler på Tröskaregatan, Lambohov.
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

