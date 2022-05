Castellum lyfter i Kista med högre service

Den 15 september i år beräknas a:place slå upp portarna. Med stöd från forskning och experter har lokalerna utformats för att vara en livsplats som underlättar vardagen och ser till hela människans behov.

Satsningen sker i fastigheten på Torshamngatan 27, nära mässan och hotellet. Ytor om 150 till 7.000 kvm erbjuds.

Som exempel erbjuds hundpassning, ute- och inne gym, PT, utearbetsplatser, biltvätt, fredagskasse, handy guy, podcaststudio, cykelservice, lunch och catering. Utöver det är lokalerna anpassade för dagens olika behov: kreativa ytor, platser för avslappning och ostört arbete.

Robert de la Motte, affärsområdeschef i Kista, betonar betydelsen av ett utvecklat serviceutbud:

– Efterfrågan vi ser från marknaden är att det är viktigt att den plats företag etablerar sig på också kan erbjuda service och tjänster som stödjer företagens verksamheter och underlättar för medarbetarens livspussel.

För att ta hand om hospitality i lounge och entré samt driva mötesanläggning, gym och café har Kungsleden och Castellum valt att samarbeta med operatörsbolaget I Know a Guy. Tillsammans är uppdraget att skapa en attraktiv livsplats med framträdande design och exceptionell service till både hyresgäster och de som vistas i Kista.

– Det är fantastiskt kul att tillsammans med Castellum utveckla konceptet a:place provided by I Know a Guy. Hela projektet ligger verkligen i framkant när det gäller hur man tänker kring platser och kunderbjudande. Vi ser fram emot att leverera förstklassig service, tjänster och fortsätta att utveckla platsen och serviceutbudet tillsammans med både Quick Office som hyresgäst och Castellum, säger Fredrik Backsell, vd på I Know a Guy.