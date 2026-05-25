Castellum hyr ut totalt 37 000 kvm till Ericsson

Castellum och Ericsson har tecknat två nya hyresavtal om totalt cirka 13 000 kvm i projekten Emerald House och Jubileumshuset i Hagastaden, Stockholm. Därutöver meddelar Ericsson att optionen att minska ytan i den tidigare förhyrningen av projektet Infinity inte kommer att användas, så förhyrningen där blir 24 000 kvm. Castellum och Ericsson har alltså kontrakt på 37 000 kvm med varandra.

Cushman & Wakefield har varit rådgivare till Ericsson.

De nya hyresavtalen är tecknade på fem år och inflyttning är planerad till 2031, med rätt att frånträda fram till den 31 december 2027. Castellums totala investeringsvolym uppgår till cirka 1 200 mkr och det totala årliga hyresvärdet till 80 mkr. Jubileumshuset utvecklas i samarbete med HSB, där Castellum utvecklar kontorslokaler och HSB bostäder.

Castellum och Ericsson har tidigare ingått ett avtal om 24 000 kvm i projektet Infinity, med planerad inflytt 2028. Det årliga hyresvärdet för Infinity uppgår till cirka 140 mkr.

Ericsson kommer att flytta sin verksamhet i Kista, inklusive huvudkontoret, till Hagastaden.

– Hagastaden är en utmärkt plats för Ericsson, placerat i hjärtat av Stockholms nätverk för tekniksamarbete och innovation. Med våra nya lokaler kommer vi skapa moderna och attraktiva kontorsytor som är utformade för samarbete och innovation. De kommer även hjälpa oss att attrahera framtidens talanger som kommer fortsätta driva vårt teknikledarskap, säger Per Narvinger, vice vd på Ericsson och chef för affärsområdet Networks.

– Välkomna! Hagastaden blir en utmärkt plats för Ericsson, säger Pål Ahlsén, vd på Castellum.

Även Atrium Ljungberg har gjort en mycket stor uthyrning till Ericsson i Hagastaden, hela 58 000 kvm – läs mer här. Samtidigt tappar Vasakronan och Corem sin stora hyresgäst i Kista – en mardröm för bolagen.

Castellums tre nya hyresavtal med Ericsson:

Emerald House
Fastighetsbeteckning: Kvarter 11, Hagastaden
Investeringsvolym: 800 mkr
Yta: 9 800 kvm (Ericsson 9 400 kvm)
Avtalad årshyra*: 57 mkr
Uthyrningsgrad: 96 %
Byggstart: 2029
Preliminär inflyttning: 2031
Hållbarhetscertifiering: Miljöbyggnad Guld

Jubileumshuset
Fastighetsbeteckning: Kvarter 12, Hagastaden
Investeringsvolym: 400 mkr
Yta: 4 200 kvm (Ericsson 3 500 kvm)
Avtalad årshyra*: 23 mkr
Uthyrningsgrad: 84 %
Byggstart: 2028
Preliminär inflyttning: 2031
Hållbarhetscertifiering: Miljöbyggnad Silver

Infinity
Fastighetsbeteckning: Sorbonne 1
Investeringsvolym: 1 800 mkr (varav 672 mkr kvarstår)
Yta: 24 000 kvm
Avtalad årshyra*: 140 mkr
Uthyrningsgrad: 98 %
Byggstart: 2025
Beräknad inflyttning: 2028
Hållbarhetscertifiering: Miljöbyggnad Guld, Well Core och NollCO2

Kontorshuset Infinity.
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

