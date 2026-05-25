Castellum hyr ut totalt 37 000 kvm till Ericsson

Castellum och Ericsson har tecknat två nya hyresavtal om totalt cirka 13 000 kvm i projekten Emerald House och Jubileumshuset i Hagastaden, Stockholm. Därutöver meddelar Ericsson att optionen att minska ytan i den tidigare förhyrningen av projektet Infinity inte kommer att användas, så förhyrningen där blir 24 000 kvm. Castellum och Ericsson har alltså kontrakt på 37 000 kvm med varandra.

Cushman & Wakefield har varit rådgivare till Ericsson.

De nya hyresavtalen är tecknade på fem år och inflyttning är planerad till 2031, med rätt att frånträda fram till den 31 december 2027. Castellums totala investeringsvolym uppgår till cirka 1 200 mkr och det totala årliga hyresvärdet till 80 mkr. Jubileumshuset utvecklas i samarbete med HSB, där Castellum utvecklar kontorslokaler och HSB bostäder.

Castellum och Ericsson har tidigare ingått ett avtal om 24 000 kvm i projektet Infinity, med planerad inflytt 2028. Det årliga hyresvärdet för Infinity uppgår till cirka 140 mkr.

Ericsson kommer att flytta sin verksamhet i Kista, inklusive huvudkontoret, till Hagastaden.

– Hagastaden är en utmärkt plats för Ericsson, placerat i hjärtat av Stockholms nätverk för tekniksamarbete och innovation. Med våra nya lokaler kommer vi skapa moderna och attraktiva kontorsytor som är utformade för samarbete och innovation. De kommer även hjälpa oss att attrahera framtidens talanger som kommer fortsätta driva vårt teknikledarskap, säger Per Narvinger, vice vd på Ericsson och chef för affärsområdet Networks.

– Välkomna! Hagastaden blir en utmärkt plats för Ericsson, säger Pål Ahlsén, vd på Castellum.

Castellums tre nya hyresavtal med Ericsson:

Emerald House

Fastighetsbeteckning: Kvarter 11, Hagastaden

Investeringsvolym: 800 mkr

Yta: 9 800 kvm (Ericsson 9 400 kvm)

Avtalad årshyra*: 57 mkr

Uthyrningsgrad: 96 %

Byggstart: 2029

Preliminär inflyttning: 2031

Hållbarhetscertifiering: Miljöbyggnad Guld

Jubileumshuset

Fastighetsbeteckning: Kvarter 12, Hagastaden

Investeringsvolym: 400 mkr

Yta: 4 200 kvm (Ericsson 3 500 kvm)

Avtalad årshyra*: 23 mkr

Uthyrningsgrad: 84 %

Byggstart: 2028

Preliminär inflyttning: 2031

Hållbarhetscertifiering: Miljöbyggnad Silver

Infinity

Fastighetsbeteckning: Sorbonne 1

Investeringsvolym: 1 800 mkr (varav 672 mkr kvarstår)

Yta: 24 000 kvm

Avtalad årshyra*: 140 mkr

Uthyrningsgrad: 98 %

Byggstart: 2025

Beräknad inflyttning: 2028

Hållbarhetscertifiering: Miljöbyggnad Guld, Well Core och NollCO2