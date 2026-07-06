Castellum hyr ut 5 750 kvm till Kriminalvården i Linköping

Castellum har tecknat ett sexårigt hyresavtal om 5 750 kvm med Kriminalvården i gamla Länsstyrelsehuset, intill Slottsparken. Inför inflyttningen genomför Castellum en renovering av lokalerna.

Länsstyrelsen flyttar ut ur fastigheten efter 54 år där, och har istället tecknat hyresavtal med Corem i närheten. Länsstyrelsen valde att lämna på grund av kostnadsskäl. Nu flyttar en annan statlig myndighet in.

– Det är positivt att Kriminalvården väljer centrala Linköping för sin verksamhet. Det ger positiva effekter för restauranger, butiker och rörelseflöden i innerstaden. Samtidigt får Kriminalvården moderna lokaler med god tillgång till parkering, kollektivtrafik och service, säger Tommy Svärd, affärsområdeschef på Castellum.

Kriminalvården flyttar in i de nya lokalerna i början av 2028 och kommer att etablera både regionkontor och frivårdsverksamhet. I fastigheten kommer även Region Östergötland att etablera en vårdcentral.

Castellum inledde 2025 en totalrenovering av fastigheten, där bland annat planlösningen gjorts om och tekniska system såsom el och ventilation moderniserats. Uthyrningen till Kriminalvården innebär ytterligare investeringar i fastigheten.