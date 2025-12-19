Castellum hyr ut 4.000 kvm logistik i Göteborg

Göteborgs Hamn och Castellum fortsätter utvecklingen av det expansiva logistikområdet Halvorsäng i Göteborg och uppför nu en ny byggnad om 8 667 kvm, där halva ytan hyrs av Vink Esså Plast Group AB. Projektet sker inom ramen för det gemensamma bolag som parterna driver för att utveckla Halvorsäng.

– Med direkt anslutning till Göteborgs Hamn och Nordens mest kompletta sjö- och inlandsnätverk så erbjuder Halvorsäng något unikt i logistiksverige. Det strategiska läget har gjort att många företag valt att lägga sina nordiska centrallager i närområdet och nu är vi glada att kunna välkomna Vink in i den gemenskapen, säger Jill Söderwall, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Den långsiktiga etableringen innebär ett 10-årigt hyresavtal med preliminärt tillträde 1 september 2026. Fastigheten är en nyproduktion på Halvorsäng Logistikpark, belägen ett stenkast från kajerna i Nordens största hamn.

– Vi är väldigt glada att välkomna Vink till Halvorsäng. Att de väljer området stärker både utvecklingen och vår gemensamma satsning tillsammans med Göteborgs Hamn AB. Halvorsäng tar nu form som ett modernt logistikområde nära hamnen och viktiga transportleder, säger Örjan Rystedt, region-vd på Castellum Väst.

Vink Esså Plast Group AB är en ledande grossist inom plasthalvfabrikat och plastartiklar.

– För oss är Halvorsäng helt rätt plats. Den nya lokalen ger oss moderna förutsättningar att fortsätta växa, effektivisera våra flöden och utveckla verksamheten långsiktigt. Samtidigt ger närheten till Göteborgs Hamn en tydlig fördel för både oss och våra kunder, säger Vinks vd Reijo Antero Asikainen.

Byggnaden blir ett nytt tillskott på Halvorsäng där Göteborgs Hamn AB och Castellum långsiktigt utvecklar och uppför flertalet byggnader i storleksordningen ca 10 000 till 50 000 kvm. Delar av byggnaderna kan bli upp till 35 meter höga. När hela området står klart beräknas den sammanlagda lokalytan att uppgå till ca 145 000 kvm.