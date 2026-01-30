Castellum hyr ut 24 000 kvm – FV pekar ut

Castellum har tecknat ett 15-årigt hyresavtal om cirka 24 000 kvm i Infinity i Hagastaden, Stockholm, till en ännu hemlig hyresgäst. Infinity byggstartades under hösten 2025 och färdigställs för inflytt i slutet av 2027. Enligt Fastighetsvärldens källor handlar det om Ericsson, det finns flera saker som styrker den uppgiften. Men uppgiften är obekräftad.

Affären i korthet Fastighetsbeteckning: Sorbonne 1

Projektnamn: Infinity

Fastighetens yta: cirka 24 000 kvm

Avtalslängd: 15 år

Hyresavtalet har en avtalstid om 15 år. Hyresgästen förhyr hela fastigheten och har valt att vara konfidentiell tills vidare, enligt ett pressmeddelande från Castellum.

Hyresgästen har en ensidig rätt att senast den 1 juni 2026 påkalla en förändring av hyresavtalet till en förhyrning av halva ytan med en avtalstid om 5 år.

Mer information kommer att lämnas i samband med att hyresgästens rätt att minska förhyrningen löper ut, uppger Castellum.

Castellum har marknadsfört fastigheten under namnet Infinity.

Enligt obekräftad uppgift till Fastighetsvärlden handlar det om Ericsson.

Det var i oktober som Fastighetsvärlden kunde avslöja att Ericsson startat en lokalsökning om hela 50 000 till 100 000 kvm. Ericsson övervägde därmed att helt eller delvis lämna sina stora förhyrningar i Kista, hos Vasakronan och Corem. Det geografiska sökområdet ska i första hand ha begränsats till den norra sidan av Stockholm. Bolaget har även öppnat för att dela upp sin förhyrning.

Dessutom finns det ett antal andra saker som pekar mot Ericsson, som FV inte kan berätta om.

Det har plötsligt hänt mycket kring Ericsson på lokalfronten. Strax innan jul meddelande Corem att Ericsson förlängt på 39 000 kvm i Kista. Nyligen berättade Vasakronan att Ericsson förlängt 19 000 kvm i Kista. Dock har telekombolaget fler förhyrningar hos Vasakronan som inte nämns utan där FV bara kunnat berätta att ”hyresavtalen löper på”. (Nyligen meddelades för övrigt även att Ericsson satt ner foten i Lund, om 13 000 kvm med Wihlborgs).

Förlängningarna i Kista summerar 58 000 kvm. Adderas 24 000 kvm i Hagastaden – en uppgift som som alltså är extremt obekräftat – så summerar det 82 000 kvm lokaler för Ericsson.

24 000 kvm är en riktigt stor lokalyta. Alla andra stora företag/myndigheter som FV berättat om som har sökt lokaler har redan tecknat sina kontrakt. Försvarsmakten är alltid aktuella, men brukar gilla att sitta något mer isolerat, typ Karlberg och som i de andra förhyrningarna/köpen. Några stora myndigheter skulle kunna vara aktuella, men de är sannolikt tydligare kring vad de vill och skulle nog inte ha den klausulen om att kraftigt ändra i ytan och villkoren. Det största söket som FV känner till kring myndigheter i Stockholm är på 13 000 kvm. Annars finns det numera tydliga önskemål från säkerhetsklassade myndigheter att ha egna hus, eller i alla fall kontrollera alla ytor från garage till översta våningsplan – liknande Socialstyrelsens stora förhyrning och som det skulle vara i Castellums projekt Infinity.

Det finns några få andra stora som letar lokaler, exempelvis H&M, men det är tveksamt om det är så stort. Det finns även läkemedelsbolag liksom kanske någon EU-myndighet med kopplingar mot life science, som hittills har varit det tunga innehållet i det ännu framväxande Hagastaden. FV har tidigare även berättat att Skandia sökt lokaler, men då valt att förlänga på kort kontrakt. Ytan som försäkringsbolaget sökt är dock mindre. Det skulle förstås även kunna röra sig om något stort industribolag som gör en rejäl flytt, som typ Saab, från Järfälla till Solna strand.

Byggstart för projektet Infinity i Hagastaden ägde rum tredje kvartalet 2025, helt på kalkylerad spekulation. Inflyttning beräknas ske från och med september 2027.

Den totala investeringsvolymen för Castellum uppgår till cirka 1 700 miljoner kronor.

Infinity kommer att bestå av två lika stora huskroppar om 10 000 kvm vardera – som delvis sitter ihop på fem våningsplan i mitten. Den största enskilda lokalytan i ett plan är 2 200 kvm. De båda toppvåningarna är på cirka 600 kvm vardera i husen som smalnar av uppåt. Det finns stora terrasser på våningarna 7 och 10.

Castellum är sedan tidigare en etablerad aktör i Hagastaden och äger bland annat fastigheten Isotopen 1 (cirka 23 000 kvm) där en av uppgångarna från den nya tunnelbanestationen kommer att finnas. Castellum äger även fastigheten Blästern 1 (cirka 17 000 kvm), som ligger i direkt anslutning till Hagastaden, och har ytterligare två planerade projekt i området: Emerald House och Jubileumshuset.

Sven Stork, region-vd på Castellum Stockholm, har tidigare berättat för FV att bolaget räknat med en hyra på en bit över 6 000 kr/kvm i projektet. Enligt uppgift därefter har Castellum hoppats på en snitthyra på 5 700 kr/kvm. Nu kan alltså allt vara fullt uthyrt.