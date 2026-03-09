Castellum hyr ut 2 000 kvm till Kriminalvården i Växjö

Kriminalvården flyttar sin frivårdsverksamhet till nya lokaler vid Västra Esplanaden i centrala Växjö. Myndigheten har tecknat hyresavtal med Castellum om cirka 2 000 kvadratmeter i fastigheten Dockan 9. Inflyttning planeras till december 2026.

– Vi är glada över att välkomna Kriminalvården till våra lokaler i centrala Växjö. Genom att utveckla lokalerna efter deras behov skapar vi goda förutsättningar för en viktig samhällsverksamhet att fortsätta utvecklas och finnas kvar centralt i staden, säger Jenny Rungegård, affärsområdeschef Växjö på Castellum.

Lokalerna blev vakanta när Försäkringskassan lämnade fastigheten i slutet av 2022. I och med uthyrningen till Kriminalvården är samtliga kontorsytor i fastigheten nu uthyrda.

Fastigheten Dockan 9 omfattar drygt 14 000 kvadratmeter och ligger intill Växjö stadsbibliotek och konserthus. Här finns sedan tidigare flera verksamheter inom vård och hälsa, däribland Region Kronoberg, Memira och Formotion.

Frivården har sedan tidigare lokaler hos Erik Selin Fastigheter på Krukmakaregatan 4 i Växjö.

Under det senaste året har Castellum även tecknat avtal med Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM) samt en restaurangverksamhet i huset.

