Castellum försöker sälja portfölj med livsmedel

Castellum har i samband med delårsrapporterna sagt att det kan väntas ytterligare försäljningar som en väg för att uppnå de nyckeltal som man strävar efter.

Nu frestar alltså bolaget marknaden med en portfölj där Ica och Willys är stora och starka hyresgäster, alltså livsmedelssegmentet som varit attraktivt genom pandemin och därefter.

De fastigheter som ingår i Castellum paket:

Direktören 8 i Västerås. Hyresgäst: Ica Supermarket (2.000 kvm)

Gumsbacken 12 i Nyköping. Hyresgäst: Willys (13.200 kvm)

Gumsbacken 15 i Nyköping. (byggrätt). Fastigheten ligger längs E4:an, vid den södra infarten till tätorten.

Ran 20 I Uddevalla. Hyresgäst: Ica Supermarket (1.650 kvm)

Plommonet 12 i Alingsås. Hyresgäst: Ica Supermarket (2.100 lvm)

Eketånga 24:56 i Halmstad. Hyresgäst: Willys (4.050 kvm). Fastigheten ligger vid Flygstaden.

Eketånga 3:204 i Halmstad. Hyresgäst: Ica Supermarket (2.400 kvm).

Castellum har under en längre period sålt fastigheter med butiksinnehav, bland annat sådant som bolaget ägt länge och även sådant som kom in i bolaget via Norrporten (främst i Luleå). Delar av det som saluförs nu kommer från Kungsledens bestånd.

I de stora försäljningen till Diös i slutet av 2016 ingick bland annat galleriorna Shopping och Strand i Luleå och MVG-gallerian i Umeå.

2019 sålde Castellum flera fastigheter i Boländerna i Uppsala till Svenska Handelsfastigheter. Det beståndet innehöll stora vakanser som den nya ägaren snabbt fyllde upp.

Castellum äger fortfarande ett ganska betydande inslag av handelfastigheter, enligt Fastighetsvärldens kännedom. I Linköping och Jönköping har bolaget exempelvis City Gross som hyresgäst. I Linköping har man även Ica Supermarket som hyresgäst och i Lund Willys. Även i Malmö äger man handelsfastigheter.