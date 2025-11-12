Castellum bantar ledningsgruppen

Castellums ledningsgrupp minskas från 13 till 10 roller. Bolaget avser även att minska huvudkontoret med omkring 60 tjänster.

Förändringarna syftar till att skapa en mer effektiv struktur, minskade kostnader och ökad lönsamhet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I denna omorganisation kommer Jens Andersson, CFO, Kristina Sawjani, Chief Investment Officer, Malin Löveborg, chefsjurist och Sebastian Schlasberg, COO, att lämna bolaget.

Utöver ledningsförändringen planeras även en effektivisering av huvudkontoret. Omkring 45 anställda och 15 konsulter berörs. Bonusprogrammet för alla anställda, inklusive ledningsgruppen, tas bort 2026. Åtgärderna bedöms ge årliga kostnadsbesparingar på cirka 50 mkr, med full effekt under 2026.

Fackliga förhandlingar har inletts.
–Vi anpassar kostymen som blivit för stor. Det är tuffa, men nödvändiga förändringar. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till Jens, Kristina, Malin och Sebastian för deras bidrag till Castellum, säger Pål Ahlsén, vd Castellum.

Den nya ledningsgruppen består av:

Pål Ahlsén, verkställande direktör
Christoffer Strömbäck, tf Transaktionschef och CFO
Kristina Grahn Persson, HR-direktör
Anna-Karin Nyman, Kommunikationsdirektör
Sven Stork, vd, Region Stockholm
Per Gawelin, vd, Region Mitt
Örjan Rystedt, vd, Region Väst
Mats Eriksson, vd, Region Mälardalen
Ola Orsmark, vd, Region Öresund

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

