Castellum avyttrar United Spaces till Ioffice

Castellum har tecknat avtal om att avyttra samtliga aktier i United Spaces, ett helägt dotterbolag som bedriver coworking på flera orter i Sverige. Coworkingbolaget har gått med förlust, uppger Castellum. Köpare är snabbväxande konkurrenten Ioffice. Därmed fördubblar Ioffice sitt erbjudande till 20 anläggningar och nästan 70.000 kvm – och blir störst i Sverige, enligt FV:s statistik. Inräknat den förhyrning man har gjort i Park Central i Göteborg hos NCC landar Ioffice på 73.200 kvm.

– Vi är glada att kunna överlämna United Spaces till nya engagerade ägare och är övertygade att verksamheten kommer att utvecklas väl inom Ioffice. Castellum fokuserar på sin kärnverksamhet som fastighetsägare, säger Pål Ahlsén, vd för Castellum.

Transaktionen har en årlig positiv resultateffekt för Castellum om cirka 30 mkr. Affären genomförs som en bolagsöverlåtelse och slutförs under det fjärde kvartalet 2025.

Castellum köpte United Spaces i början av 2019 för 200 miljoner kronor – ett pris som många i branschen då tyckte var högt.

United Spaces har tio anläggningar i sex städer, bland annat i Waterfront i centrala Stockholm, en anläggning om 6.800 kvm. Totalt har United Spaces 32.000 kvm lokalyta, enligt FV:s statistik. United Spaces grundades 1999.

Ioffice har innan affären tio anläggningar i Stockholm och Göteborg om totalt 35.500 kvm. Ioffice ägs av bröderna Homan och Nima Tehrani och grundades 2007.

Därmed får snabbväxande Ioffice totalt 20 anläggningar som summerar nästan 70.000 kvm. Ioffice är därmed Sveriges största coworkingaktör.

Ioffice får genom affären Castellum som stor hyresvärd, se FV:s sammanställning nedan.

United Spaces anläggningar: