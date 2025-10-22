Carl Ek köpt fem fastigheter – utökar med 140 bostäder

Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
Storbolag söker nytt om hela 7.000 kvm
Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.
Smällen: Återigen färre sålda bostäder hos JM
Mikael Åslund ser positivt på framtiden: ”Mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag”.
Arnhult: ”Behöver inte sälja för att frigöra kapital”
Talar om att bolaget har nått en milstolpe för att kunna se framåt. FV berättar om bolagets vakanssituation.
Dahlbo om sin framtid och kommande vd:n
En handfull storbolag har bytt vd. Nu väntar många på vem som blir ny vd vid Fabege.
Brookfields jv-partner om framtidsplanerna
Ingått jv med Brookfield efter dess miljardförvärv av mindre lägenheter. Vill expandera i de största nordiska studentstäderna.
Prisma köper för 345 mkr
Omfattar totalt 12.000 kvm nya Ica Maxi-butiker.
Genova köper för 1,2 mdr – slott och vaccinhus ingår
Läs om fastigheterna som ingår i transaktionen. Moschewitz berättar för FV om framtidsplanerna.
”Mer eller mindre fullt – en otrolig uppgång”
Viktor Söderström, vd på yta.se om att beläggningsgraden inom coworking har ökat rejält på ett år.
Fabege skriver ner efter Vasakronans köp
Avgående vd Stefan Dahlbo ser en ljusning på hyresmarknaden.
Jätten Blackstone och Brunswick i ny satsning
Redan tecknat första kontrakten. Berättar för FV om målsättningen.
Förvärvar byggrätter för hela 1.000 bostäder
Köper i centralt attraktivt läge. Byggrättsportföljen når 8.000 bostäder.
H&M-märke öppnar på NK
Varumärket gör sin största fysiska butikssatsning hittills.
Slår till för 300 miljoner nära Östermalmstorg
Speciell köpare förvärvar i udda upplägg – och får precis det man vill. Över 150.000 kr/kvm.