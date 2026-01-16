Carl Ek Fastigheter, Åkersberga.

Carl Ek köper i Åkersberga – planerar 40 bostäder

Carl Ek Fastigheter har köpt en fastighet i Åkersberga där bolaget nu planerar att uppföra 40 bostäder på en yta om 6.000 kvm BOA. Projektet har ett utvecklingsvärde om 350 miljoner kronor.

Carl Ek förvärvar fastigheter i attraktiva Margretelund, Åkersberga. Projektet omfattar uppförandet av cirka 40 bostäder om 6.000 kvm BOA, med ett utvecklingsvärde på 350 mkr. Tillsammans med en välrenommerad arkitektbyrå ska en estetiskt tilltalande och hållbar produkt tas fram, anpassad för ett modernt liv nära naturen. Husen får ett mycket attraktivt läge, med badrocksavstånd till havet.

– Vi ser fram emot möjligheten att bidra med ett estetiskt och hållbart inslag i Åkersbergas stadsbild, genom ett projekt som linjerar väl med vår övergripande vision om att bygga rätt, snarare än att bli störst, säger Erik Ekeberg på Carl Ek Fastigheter.

Förvärvet är det senaste i en rad bostadsprojekt som Carl Ek initierat de senaste månaderna, i takt med att bolaget expanderar och anställer fler medarbetare.

Carl Ek Fastigheter
Från två grundare till 14 personer i bolaget. Carl Ek Fastigheter växer så det knakar. Foto: Carl Ek Fastigheter.
