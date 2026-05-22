Carl Ek i litet förvärv i Älvsjö

Carl Ek Fastigheter har förvärvat en fastighet i Älvsjö, i närheten av Långbroparken, för utveckling av 10–12 bostäder. Med ett utvecklingsvärde om 106 miljoner kronor markerar affären bolagets första projekt inom Stockholms stads gränser – ett strategiskt steg i en accelererande expansionsfas.

Förvärvet i Älvsjö, ett av Stockholms södra stadsdelar med stark infrastruktur och god tillgänglighet, är resultatet av ett målinriktat arbete att identifiera rätt lägen i rätt tid. För Carl Ek Fastigheter, som sedan tidigare är verksamt i flera av regionens mest efterfrågade kranskommuner, innebär affären en ny geografisk dimension i portföljen.

Förvärvet i Älvsjö är det senaste i en serie markaffärer som bolaget genomfört under de senaste månaderna, parallellt med en pågående organisationstillväxt där bolaget kontinuerligt stärker sitt team.

– Stockholms stad har varit en naturlig del av vår tillväxtstrategi under lång tid. Vi har väntat på rätt förutsättningar snarare än att forcera ett inträde – Älvsjö är det läget, säger Carl Jedvall, grundare av och vd på Carl Ek Fastigheter till Fastighetsvärlden.

Carl Ek utvecklar premiumboenden i Stockholmsregionen med fokus på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Bolaget är verksamt i flera av regionens mest attraktiva lägen och befinner sig i en aktiv expansionsfas. Bolaget har sedan tidigare köpt i Nacka, Värmdö, Sollentuna, Åkersberga och Täby. Hittills i år, före förvärvet i Älvsjö, har bolaget nått ett utvecklingsvärde på 1,25 miljarder kronor.

Bolaget grundades 2017 av Carl Jedvall och Erik Ekeberg. Bolaget ägs till 50 procent av duon och resterande ägs av Ledstången med Peter Bornvik, Martin Schmidt, Fredrik Engberg, Sebastian af Jochnick och Alexander af Jochnick.