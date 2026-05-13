Carl Ek föreslagen vinnare för markanvisning i Tyresö-Flaten

Carl Ek Fastigheter är föreslagen som vinnare i en markanvisningstävling i Nyfors i Tyresö kommun. Det stod mellan Carl Ek Fastigheter, Lotshammar och Wallin Bostad. Planen är 16 parvillor med sjötomt intill Tyresö-Flaten. Beslut tas av kommunstyrelsen den 2 juni.

Projektet, Eklunden, omfattar 16 parvillor med sjötomt intill Tyresö-Flaten. Markanvisningen har haft ett tydligt fokus på hållbarhet, naturanpassning, gestaltning och långsiktig genomförandeförmåga.

– Markanvisningen är ytterligare ett kvitto på vår förmåga att utveckla attraktiva bostadsprojekt i starka lägen med höga krav på kvalitet, hållbarhet och genomförande. Tillsammans med Kaminsky Arkitektur har vi utformat ett projekt där byggnaderna anpassas varsamt till terrängen och naturvärdena bevaras, med naturliga material, gröna tak och arkitektur som är tänkt att hålla över generationer, säger Erik Ekeberg, grundare och partner vid Carl Ek Fastigheter.

Området gränsar till sjön Tyresö-Flaten, Tyresta nationalpark och Alby naturreservat, och området kring forsen är ett utpekat riksintresse för friluftslivet. Här finns även närhet till kollektivtrafik och service.

Markanvisningsområdet inkluderar fastigheterna Rundmar 1:8, 1:10, 1:11 och 1:34 och omfattar cirka 13 400 kvm.