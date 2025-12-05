Carina Åkerström ny styrelseordförande i Intea

Valberedningen föreslår att Carina Åkerström utses till ny styrelseordförande i Intea Fastigheter AB (publ) vid bolagets årsstämma 2026.

Inför årsstämman 2026 har nuvarande styrelseordförande Caesar Åfors samt styrelseledamot Håkan Sandberg meddelat att de avböjer omval till styrelsen. Valberedningen föreslår att Carina Åkerström tar över rollen som styrelseordförande. Hon valdes in som styrelseledamot i Intea på årsstämman 2025.

– Vi är glada att kunna föreslå Carina Åkerström som ny styrelseordförande att utses på årsstämman 2026. Hennes erfarenhet och kompetens är ett värdefullt tillskott i den fortsatta utvecklingen av Intea, säger valberedningens ordförande Carl-Johan Ehn.

Caesar Åfors och Håkan Sandberg lämnar styrelsen i samband med årsstämman där de kommer att tackas av för sitt stora engagemang och sina betydande insatser sedan starten av bolaget, insatser som har spelat en viktig roll för bolagets utveckling och tillväxt.

Inteas årsstämma hålls den 22 april 2026 i Stockholm. Valberedningens fullständiga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.