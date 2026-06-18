CapMan stänger fond – målet är 8,2 miljarder

CapMan Nordic Real Estate IV, den fjärde fonden i CapMan Real Estates serie av value-add-fonder, genomförde sin första stängning den 17 juni 2026 med stöd från både befintliga och nya internationella investerare. Med ett starkt marknadsintresse är fonden på god väg att nå sitt mål om åtaganden på 750 miljoner euro.

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CapMan Nordic Real Estate IV är väl positionerad för att dra nytta av den omvärderade nordiska fastighetsmarknaden, där starka fundamenta stöds av befolkningstillväxt, urbanisering och stabila ekonomier. Fonden är strukturerad som en produkt enligt SFDR artikel 8 och kommer att fokusera på fastighetssegment med hög tillväxtpotential i Norden. Tyngdpunkten ligger på bostäder och samhällsfastigheter, kompletterat med selektiva investeringar inom segment som gynnas av långsiktiga strukturella trender, såsom hotell och logistik.

Efter att ha säkrat sin första så kallade seed-investering – ett attraktivt bostadsprojekt i Köpenhamn – arbetar fonden nu vidare med flera andra investeringsmöjligheter inom sina prioriterade segment. Detta skapar förutsättningar för en snabb och effektiv kapitalallokering. Under de senaste tolv månaderna har CapMan Real Estate förvärvat åtta större bostadsprojekt i Norden, vilket understryker teamets kompetens och starka övertygelse om sektorns potential.

– CapMan Nordic Real Estate IV bygger vidare på vår etablerade serie av nordiska value-add-fonder och kommer att bli den största fonden hittills. Vi går ut på marknaden vid en mycket attraktiv tidpunkt och ser ett brett utbud av investeringsmöjligheter i Norden, vilket ger oss stark tilltro till strategin. Vi är övertygade om vår förmåga att fortsätta leverera god avkastning och betydande hållbarhetsförbättringar för våra investerarpartners, säger Mikael Rihto, fondchef för CapMan Nordic Real Estate Value-add Fund Series.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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