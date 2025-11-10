Capio hyr 1.100 kvm i centrala Helsingborg

Sedan den 1 november hyr Capio Hjärnhälsan ett helt våningsplan om 1.100 kvm på Drottninggatan 7 (Najaden 14) i centrala Helsingborg. I lokalerna har man öppnat en ny psykiatrisk mottagning.

Capio Hjärnhälsans avtal med Wihlborgs löper på fem år.

Med adress Drottninggatan 7 finns det byggnadskomplex som fram till 1993 rymde Helsingborgs stadshus. I den delen som Capio nu etablerar sin mottagning finns redan tidigare flera vårdverksamheter, bland annat hjärtmottagning, barnmorskemottagning, daglig verksamhet, hudmottagning, gynekologimottagning och psykiatri inom Region Skånes regi, men även kommunal verksamhet och kontorslokaler.

–Capios etablering stärker utbudet av vård och hälsa i stadens centrala delar och är ett fint exempel på hur våra fastigheter kan skapa mervärde när verksamheter som kompletterar varandra får växa sida vid sida. Dessutom i en miljö som är trivsam både för dem som arbetar här och för dem som besöker fastigheten, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.