Caffè Nero flyttar in i Skandia Fastigheters Nova

Den brittiska kafékedjan Caffè Nero, som har funnits i Sverige sedan 2019, etablerar sig på Skandia Fastigheters shoppingcenter Nova i Lund.

Kaféet tar plats i shoppingcentrets nya del, en utbyggnad om 1.000 kvm, som ska stå klar i slutet av mars 2026. I den nybyggda delen ska även Willys flytta in, i lokaler om 2.900 kvm, som dessutom blir Novas första matbutik.

Enheten blir den 14:e i Sverige. Caffè Nero har sedan tidigare tio kaféer i Stockholm, bland annat i Kungshallen, i MoS, på Drottninggatan och i Liljeholmens galleria. Kedjan finns också i Uppsala, på Asecs i Jönköping och på Väla i Helsingborg. Lund blir den hittills sydligaste enheten, men det kan komma fler till Skåne.

– Vi kikar efter fler lägen i Skåneland. Vi har flera på gång i centrala Malmö, säger George Challma, etableringsansvarig för kafékedjan till Sydsvenskan.

Caffè Nero grundades 1997 och etablerade sig i Sverige 2019.