Drottninggatan Axfast, Café Volta.

Café Volta öppnar fjärde – ytterligare en i city

Våren 2025 skrev Fastighetsvärlden om att det blir Café Volta som flyttar in hos Vasakronan i Hästskopalatset i city. Nu utökar kaféägaren med ytterligare ett kafé i city – på Drottninggatan 78 hos Axfast.

Sedan tidigare har Volta kaféer i Sundbyberg, på Prästgårdsgatan 2 (brf) och på Hagaesplanaden 91 och 95 (brf) i Hagastaden. Under hösten 2025 öppnade Volta även ett kafé hos Vasakronan i Hästskopalatset på Hamngatan, med adress Regeringsgatan. Nu är det Drottninggatan och Axfast som hägrar.

– Både när det gäller Regeringsgatan eller Drottninggatan så är det inget vi aktivt letat efter, eller velat in till city till varje pris. Utan vi har, smickrande nog, fått en förfrågan från hyresvärden och kan inget annat än att tacka ödmjukast för chansen. Med det sagt, vi är supertaggade på att öppna vårt fjärde kafé tillsammans med vårt team och hela Volta-familjen som kommer och hänger med oss dagligen på alla våra ställen, säger Sotirios Nikopoulos, ägare av Café Volta.

Enheten blir likt den på Regeringsgatan en mindre espressobar där cirka 90 procent av utbudet finns med. Kaféet får en yta om cirka 50 kvm.

Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se

