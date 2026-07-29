CA utökar för 250 mkr i Berlin

CA Fastigheter förvärvar en portfölj bestående av sex bostadsfastigheter i centrala Berlin. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 22 miljoner euro, med möjlighet till tilläggsköpeskillning vid positiva beslut avseende den framtida utvecklingen.

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Förvärvet omfattar 9 300 kvm med möjlighet att utveckla ytterligare 1 400 kvm bostadsyta. Säljare är MÄHREN, ett ägarlett bostadsbolag i Berlin. Transaktionen genomförs som ett direkt fastighetsförvärv. Överlämningen sker under hösten 2026.

”Vi tror på Berlin, som har en stark marknad för hyresbostäder och låg risk för vakanser. Staden är mycket attraktiv och har en växande befolkning”, säger Cassandra Jalmander, regionchef på CA Fastigheter i Berlin.

”Med CA Fastigheter är det en stark och långsiktigt inriktad fastighetsägare som tar över dessa sex hus. Fastigheterna är odelade och passar väl in i CA Fastigheters fastighetsportfölj, säger Jakob Mähren, vd för MÄHREN.

CA Fastigheter äger sedan tidigare fastigheter i Berlin med en uthyrningsbar yta om cirka 80 000 kvm, och förvärvet stärker bolagets närvaro i regionen. CA Fastigheter äger totalt fastigheter med en uthyrningsbar yta på cirka 710 000 kvm, och har kontor i sex regioner i Sverige med huvudkontor i Kalmar.

”Vi är ett nyfiket och långsiktigt fastighetsbolag som investerar där vi ser potential. Nu fick vi möjlighet att växa i denna del av Tyskland och utveckla vår befintliga portfölj ytterligare”, säger Malin Claesson Stenström, vd på CA Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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