CA miljardinvesterar i datacenter i Danmark

Det svenska investeringsbolaget Claesson & Anderzén, CA Group, placerar ett av Europas första sektorkopplade datacenter i GreenLab, Danmark, som kombinerar storskalig digital infrastruktur med energiflexibilitet och industriell symbios. Datacentret förväntas vara fullt i drift 2027. Centret får en yta om 45.000 kvm i en tvåvåningsbyggnad.

Nya datacentret: Kapacitet: 100 MW eller motsvarande datorkraft för hundratusentals högpresterande servrar, tillräckligt för att köra miljontals avancerade applikationer samtidigt.

100 MW eller motsvarande datorkraft för hundratusentals högpresterande servrar, tillräckligt för att köra miljontals avancerade applikationer samtidigt. Anläggning: 45.000 kvm i ett tvåvåningshus.

45.000 kvm i ett tvåvåningshus. Backup-system: storskalig hybridlösning som kombinerar batterilagring och hållbar bränsleproduktion.

CA Group har tecknat ett avtal om att etablera ett flexibelt datacenter på upp till 100 MW (megawatt) IT-belastning i GreenLabs gröna industripark i Skive, Danmark.

Projektet representerar en miljardinvestering och markerar ett viktigt steg mot att integrera storskalig digital infrastruktur i ett flexibelt, elektrifierat energisystem.

CA Group valde GreenLab på grund av dess förplanerade mark, snabba tillståndsprocesser och redan tillgänglig elektrisk infrastruktur, vilket möjliggör betydligt snabbare tid till marknaden än alternativa platser i Europa. Dessutom kombinerar GreenLabs läge på ett unikt sätt tillgång till ren, kostnadseffektiv el och tillgång till ett av Europas mest stabila elnät, en väsentlig faktor för tillförlitlig datacenterdrift.

– Det här projektet speglar vår övertygelse om att framtida datacenter måste utformas annorlunda. GreenLab erbjuder en unik miljö där storskaliga energiprojekt kan utvecklas med energiflexibilitet, sektorskoppling och hållbarhet inbyggd från dag ett. Detta projekt kommer inte bara att driva nästa generations AI-applikationer och högpresterande datorer, utan också bidra till digitalisering, skapa kvalificerade jobb och påskynda den gröna omställningen, samtidigt som det sätter nya riktmärken för grön datacenterdrift, säger Erik Rune, vd för CA Group.

– Projektet representerar förverkligandet av GreenLabs ursprungliga ambition och det är ett stort steg framåt för att påskynda den gröna omställningen inom digital infrastruktur. Vårt mål har alltid varit att kunna integrera stora energianvändare i vår gröna industripark och minska belastningen på elnätet – och omfattningen av detta projekt lyfter fram den strategiska betydelsen av att bygga framtidens mikroenergisystem, säger Thomas Helsgaun, vd för GreenLab.

Traditionellt ses datacenter som stora, oflexibla elanvändare som sätter ett ökande tryck på elnät över hela världen. Det nya CA Group-datacentret i GreenLab gör precis tvärtom, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Centret är inte utformat som en passiv energikonsument, utan som en aktiv bidragsgivare till energisystemet, både i GreenLabs interna energinät och i det nationella nätet.

Datacentret kommer att anslutas direkt till GreenLabs energipark och drivas på förnybar kraft från vind och sol i kombination med en dubbelmatad anslutning till det nationella nätet. Det kommer också att integreras i GreenLabs industriella symbios, SymbiosisNet™, vilket ger en rad fördelar.

– Datacenter ses ofta som en påfrestning på energisystemet. Här visar vi motsatsen. Den här anläggningen är designad för att fungera som en del av energisystemet, inte utanför det. Det kommer att stödja energibalans och flexibilitet och till och med dela överskottsvärme, och det visar hur digital infrastruktur och den gröna omställningen kan förstärka varandra när de planeras som ett system, säger Thomas Helsgaun.

En viktig fördel med att integrera ett storskaligt datacenter i GreenLabs industrikluster ligger i dess förmåga att stärka och stabilisera det lokala energisystemet. Medan överskottsvärme från datacentret kan återanvändas av platspartners och potentiellt levereras till fjärrvärmenät, är datacentrets viktigaste bidrag dess backupsystem som en flexibel tillgång i kraftsystemet.

Med stöd av ett hybridt hjälp- och backupsystem kan anläggningen ge nätbalansering och flexibilitet när det inte behövs för backup. Systemet kombinerar batterilagring med bio- eller e-driven kraftgenerering som kan aktiveras snabbt för att leverera eller lagra el vid toppbehov eller när förnybar energiproduktion inte stämmer överens med förbrukningen. Detta hjälper till att stabilisera elsystemet i realtid, vilket minskar trycket på det nationella elnätet och stödet.