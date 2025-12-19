CA förvärvar och bygger åt Zeppelin i Växjö

Zeppelin Sverige växer i Växjö och har valt CA Fastigheter som partner för att utveckla nya lokaler i Växjö om 1.900 kvadratmeter. Lokalerna ska byggas på mark som förvärvas av Hovs Mark & Maskin AB.

Marken på cirka 10.500 kvadratmeter som CA Fastigheter förvärvar är en del av fastigheten Växjö Norrby 1:1 i kvarteret Tallmyren i Nylanda. Lokalerna som ska byggas för Zeppelin Sverige blir totalt cirka 1.900 kvadratmeter stora. Hyresavtalet löper på 18 år och inflyttning beräknas kunna ske senast i december 2026.

– Vi ser fram emot att kunna erbjuda Zeppelin Sverige nya effektiva lokaler. De är en viktig arbetsgivare i staden och värdefulla för oss och Växjös näringsliv, säger Mats Nyström, regionchef Växjö, CA Fastigheter.

– Vi på Hovs Mark & Maskin är mycket glada över att den här etableringen sker just på Nylanda. Området skapar goda möjligheter för fler företag att växa, utvecklas och stanna kvar i Växjö. Det är positivt både för näringslivet och för hela regionen, säger Martin Sjöberg VD, Hovs Mark & Maskin.

Läget i industriområdet i västra Växjö nära flygplatsen är optimalt för Zeppelins verksamhet. Nya lokaler betyder att Zeppelin i Växjö kan satsa vidare och med nya moderna lokaler kan företaget möta det växande behovet hos kunder i regionen.

– Satsningen är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att utveckla servicen kring Caterpillars maskiner och stärka vår lokala närvaro. Med nya lokaler får vi möjlighet att erbjuda våra medarbetare en förbättrad arbetsmiljö och våra kunder en mer effektiv verksamhet. Vi ser fram mot att fortsätta växa och utvecklas, vi är övertygad att de nya lokalerna blir ett viktigt steg i rätt riktning, säger Johannes Berg, platschef Zeppelin Sverige Växjö.