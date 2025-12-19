CA förvärvar och bygger åt Zeppelin i Växjö

Zeppelin Sverige växer i Växjö och har valt CA Fastigheter som partner för att utveckla nya lokaler i Växjö om 1.900 kvadratmeter. Lokalerna ska byggas på mark som förvärvas av Hovs Mark & Maskin AB.

Annons

Marken på cirka 10.500 kvadratmeter som CA Fastigheter förvärvar är en del av fastigheten Växjö Norrby 1:1 i kvarteret Tallmyren i Nylanda. Lokalerna som ska byggas för Zeppelin Sverige blir totalt cirka 1.900 kvadratmeter stora. Hyresavtalet löper på 18 år och inflyttning beräknas kunna ske senast i december 2026.

– Vi ser fram emot att kunna erbjuda Zeppelin Sverige nya effektiva lokaler. De är en viktig arbetsgivare i staden och värdefulla för oss och Växjös näringsliv, säger Mats Nyström, regionchef Växjö, CA Fastigheter.

– Vi på Hovs Mark & Maskin är mycket glada över att den här etableringen sker just på Nylanda. Området skapar goda möjligheter för fler företag att växa, utvecklas och stanna kvar i Växjö. Det är positivt både för näringslivet och för hela regionen, säger Martin Sjöberg VD, Hovs Mark & Maskin.

Läget i industriområdet i västra Växjö nära flygplatsen är optimalt för Zeppelins verksamhet. Nya lokaler betyder att Zeppelin i Växjö kan satsa vidare och med nya moderna lokaler kan företaget möta det växande behovet hos kunder i regionen.

– Satsningen är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att utveckla servicen kring Caterpillars maskiner och stärka vår lokala närvaro. Med nya lokaler får vi möjlighet att erbjuda våra medarbetare en förbättrad arbetsmiljö och våra kunder en mer effektiv verksamhet. Vi ser fram mot att fortsätta växa och utvecklas, vi är övertygad att de nya lokalerna blir ett viktigt steg i rätt riktning, säger Johannes Berg, platschef Zeppelin Sverige Växjö.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Sverigehuset köper nytt från Magnolia och Niam

Affär med nästan hundra nybyggda bostäder.

Nobbar tvångsförvaltning i södra Stockholm

Det aktuella fastighetsbolaget planerar en investering på 400 miljoner kronor.

Castellum säljer hotellfastighet vid Heden

Smått okänd och central hotellfastighet byter ägare.

Nyfosa i affärer för halv miljard

Läs om de nio fastigheterna, varav en i Kungens kurva.
FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

Efter Ericsson – tomma kontor kan bli hotell och bostäder

Förslag om 150 lägenheter, hotell och kontor.
Inflationsmålet om 2 procent är det viktigaste.

Riksbankens lämnar styrräntan oförändrad

Väntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver. Riksbanken beredd att anpassa penningpolitiken om utsikterna förändras.

Affär mitt i Gamla stan

Projektutveckling genomförd. Läs om vad säljaren har kvar i beståndet.
Krönika

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha om att använda proptech konsekvent över tid – och inte slänga bort möjligheten som ett gymkort i januari.

Hyr av Vasakronan – tar över efter flådiga bilar och gym

Öppnar snart en butik om hela 4.000 kvm i Stockholm.

Vasce köper fastighet för polisutbildning

Fastigheten om 4.300 kvm hyrs av Högskolan i Borås.

Årets lokalkonsult korad

”Att det är en jury som nominerar och röstar, det betyder mycket.”

Sveafastigheter i bytesaffär om 2,1 mdkr

Lämnar fem orter och stärker sin närvaro i sex kommuner.

Bildextra: Olov Lindgren visar styrka i Gamla stan

Tung investering när allt hetare område får ett lyft.

 Tillbaka till förstasidan