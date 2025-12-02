CA Fastigheter rekryterar regionchef Malmö

CA Fastigheter har rekryterat Dennis Hagenborn som regionchef i Malmö där han får ett övergripande ansvar för utvecklingen av regionen. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2026.

Dennis Hagenborn har en gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen och har under de senaste tio åren arbetat på Heimstaden i olika roller, senast som områdeschef. Med rekryteringen av Dennis stärker CA Fastigheter sin lokala närvaro i regionen.

– Malmö är en stor och diversifierad region för CA Fastigheter och Dennis blir ett viktigt tillskott i vårt fortsatta arbete med att skapa värde och utveckla vår verksamhet i regionen, säger Anders Gustafsson, affärsområdeschef förvaltning på CA Fastigheter.

Dennis Hagenborn om nya tjänsten:

– Jag har god kännedom om Malmö och ser stora möjligheter i denna expansiva region. Med min långa erfarenhet inom förvaltning vill jag i min nya roll bidra både till den dagliga förvaltningen och till att utveckla regionen tillsammans med kollegor och medarbetare.