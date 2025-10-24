C/O Workspace öppnar ytterligare tre anläggningar

Efter att tidigare i år berättat om en nyetablering i Tyresö lanserar Revelop nu ytterligare tre anläggningar i Stockholm, Helsingborg och Malmö under coworkingkonceptet C/O Workspace. Anläggningarna öppnar i årsskiftet 2025/2026.

Coworkingkonceptet C/O Workspace växer till en följd av den stora efterfrågan på flexibla kontor i bostadsnära lägen. Till årsskiftet beräknas totalt åtta anläggningar i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö stå klara. Revelop har drivit coworking i egen regi sedan 2016.

Revelops eget co-working koncept togs fram för att möta behovet av anpassningsbara kontorslösningar och är en smart premiumprodukt med hög hållbarhetsprofil.

– Många andra aktörer väljer att skala ner men vår affärsmodell skiljer sig från konkurrenternas, med en hög konverteringsnivå online och automatiserade processer som minskar behovet av personal och ger en starkare skalbarhet, säger Gabriel Andersson, Associate Director C/O Workspace.

– Vi gläds över att behovet av prisvärda kvalitativa premiumkontor nära bostadsområden är stort. Vi tror att många uppskattar vårt all inclusive-koncept där allt ingår. Det ger hyresgästerna en bättre totalupplevelse både vad gäller bekvämligheter och möjlighet att hålla koll på kostnaderna. Utöver anläggningarna som nu börjar byggas har vi ytterligare ett par etableringar som vi tittar på, säger Gabriel Andersson.

Med C/O Workspace förvandlar Revelop befintliga byggnader till moderna, hållbara arbetsmiljöer med förlängd livslängd. Revelop arbetar efter en utpräglad strategi där kommersiella fastigheter förädlas och vidareutvecklas enligt en tydlig ESG-plan. Hållbarhet genomsyrar hela konceptet, från återbruk och effektivt nyttjande av ytor till laddstolpar och digitalisering för att effektivisera för hyresgästerna.