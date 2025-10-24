C/O Workspace, Revelop

C/O Workspace öppnar ytterligare tre anläggningar

Efter att tidigare i år berättat om en nyetablering i Tyresö lanserar Revelop nu ytterligare tre anläggningar i Stockholm, Helsingborg och Malmö under coworkingkonceptet C/O Workspace. Anläggningarna öppnar i årsskiftet 2025/2026.

Annons

Coworkingkonceptet C/O Workspace växer till en följd av den stora efterfrågan på flexibla kontor i bostadsnära lägen. Till årsskiftet beräknas totalt åtta anläggningar i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö stå klara. Revelop har drivit coworking i egen regi sedan 2016.

Revelops eget co-working koncept togs fram för att möta behovet av anpassningsbara kontorslösningar och är en smart premiumprodukt med hög hållbarhetsprofil.

– Många andra aktörer väljer att skala ner men vår affärsmodell skiljer sig från konkurrenternas, med en hög konverteringsnivå online och automatiserade processer som minskar behovet av personal och ger en starkare skalbarhet, säger Gabriel Andersson, Associate Director C/O Workspace.

– Vi gläds över att behovet av prisvärda kvalitativa premiumkontor nära bostadsområden är stort. Vi tror att många uppskattar vårt all inclusive-koncept där allt ingår. Det ger hyresgästerna en bättre totalupplevelse både vad gäller bekvämligheter och möjlighet att hålla koll på kostnaderna. Utöver anläggningarna som nu börjar byggas har vi ytterligare ett par etableringar som vi tittar på, säger Gabriel Andersson.

Med C/O Workspace förvandlar Revelop befintliga byggnader till moderna, hållbara arbetsmiljöer med förlängd livslängd. Revelop arbetar efter en utpräglad strategi där kommersiella fastigheter förädlas och vidareutvecklas enligt en tydlig ESG-plan. Hållbarhet genomsyrar hela konceptet, från återbruk och effektivt nyttjande av ytor till laddstolpar och digitalisering för att effektivisera för hyresgästerna.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Gunnar Mässing har gått ur tiden

Har somnat in efter en kort tids sjukdom.

”Vi måste titta på allting – men har en paradgren”

FV Fokus. Intervju med Carl-Adam von Schéele på Urban Partners.  Om trender som har medvind.  Ökade satsningar i Sverige.  Betydelsen av namnbytet.  Lärdomarna från hållbarhetssatsningarna.

Afa:s storprojekt vid Torsgatan stoppas

300 bostäder i centrala Stockholm i farozonen för att inte bli av.
Affärsanalys

Ökat fokus på norr kan bli ännu starkare

Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.

Pål Ahlsén orolig över Castellums vakanser

”Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’back to basics’.”

Corem sålt vakanser för 250 mkr

FV berättar om fastighetsbeståndet och orsaken till försäljningen.

Stort bakslag i Slakthusområdet

Planerades stå klar 2029. Finns inte längre en tidsplan.

Fabege hyrt ut en tredjedel i landmärke

Fastighetsbolaget ”busar” på ett av stadens landmärken.

Bildextra: Hotel Royal i ny tappning

Återbruk i fokus när det anrika hotellet renoverats, under Semrén & Månsson arkitekter ledning.
Krönika

Förtätning utan att nå målen

”I mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning.”

Nästa stopp för Stordalen: Mariestad

Planerar för nytt hotell med 151 hotellrum, byggt i trä. Letar fler destinationer.

Storbolag söker nytt om hela 7.000 kvm

Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.

Smällen: Återigen färre sålda bostäder hos JM

Mikael Åslund ser positivt på framtiden: ”Mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag”.

Arnhult: ”Behöver inte sälja för att frigöra kapital”

Talar om att bolaget har nått en milstolpe för att kunna se framåt. FV berättar om bolagets vakanssituation.

 Tillbaka till förstasidan