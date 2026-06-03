SLP hyr ut 975 kvm i Huddinge

SLP har tecknat ett nytt 5-årigt hyresavtal med GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB avseende fastigheterna Lyftkranen 2 och Lyftkranen 6 i Huddinge. Hyresavtalet omfattar totalt 975 kvadratmeter och löper från den 1 januari 2027 till och med den 31 december 2031.

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Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor och avtalet är fullt indexerat.

Fastigheterna som är sammanbyggda och tidigare varit vakanta är nu fullt uthyrda.

– Vi välkomnar GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar som ny hyresgäst hos SLP. Uthyrningen visar på fortsatt god efterfrågan för strategiskt belägna och flexibla lokaler i Stockholmsområdet samtidigt som vi uppnår full uthyrningsgrad i fastigheterna, säger Filip Persson, vd på SLP.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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