SLP hyr ut 975 kvm i Huddinge

SLP har tecknat ett nytt 5-årigt hyresavtal med GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB avseende fastigheterna Lyftkranen 2 och Lyftkranen 6 i Huddinge. Hyresavtalet omfattar totalt 975 kvadratmeter och löper från den 1 januari 2027 till och med den 31 december 2031.

Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor och avtalet är fullt indexerat.

Fastigheterna som är sammanbyggda och tidigare varit vakanta är nu fullt uthyrda.

– Vi välkomnar GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar som ny hyresgäst hos SLP. Uthyrningen visar på fortsatt god efterfrågan för strategiskt belägna och flexibla lokaler i Stockholmsområdet samtidigt som vi uppnår full uthyrningsgrad i fastigheterna, säger Filip Persson, vd på SLP.