ByggVesta säljer till Telge för 255 mkr

Telge Bostäder utökar sitt bestånd av centralt belägna bostäder genom att köpa fastigheten Orion 1 i hjärtat av Södertälje. Fastigheten rymmer 67 moderna hyreslägenheter och 850 kvm lokaler. Orion 1 uppfördes 2020. Priset är 255 miljoner kronor. Säljare är ByggVesta.

Newsec var rådgivare till säljaren.

Genom affären vill Telge Bostäder bidra till fortsatt utveckling av området kring Orionkullen och Maren.

– Med Orion 1 adderar vi ytterligare 67 moderna hyresbostäder i centralt läge. Det är ett mycket välkommet tillskott i vår portfölj, säger Krister Mellström, vd för Telge Bostäder.

Orion 1 uppfördes 2020 och omfattar 67 hyreslägenheter samt lokaler i bottenvåningen. Sjuvåningsbyggnaden är belägen vid Orionkullen, i ett kvarter med djupa historiska rötter som under senare år har utvecklats som en del av den centrala stadsmiljön kring Maren och Södertälje kanal.

Säljare är ByggVesta AB. Affären genomförs som ett bolagsförvärv där Telge Bostäder tar över aktiebolaget (Grön Bostad Maren AB) som äger fastigheten Orion 1. Tillträdet är planerat till den 1 oktober 2026.

Telge Bostäder grundades 1948 och är i dag Södertäljes största bostadsbolag. Bolaget äger och förvaltar cirka 9 500 bostäder.