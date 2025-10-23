Patriam, Kvarnholmen

Byggstart för Patriam på Kvarnholmen

Patriam har tagit första spadtaget för sitt projekt på Kvarnholmen. Projektet omfattar 22 lägenheter, samtliga med frontläge mot vattnet.

– Att stå här i dag, på platsen där vi snart ska bygga ett hus som bokstavligen står ute i vattnet, känns både unikt och väldigt inspirerande. Patriam Kvarnholmen är ett projekt utöver det vanliga – med endast 22 hem skapar vi något sällsynt, där platsen och arkitekturen samspelar i harmoni, säger Andreas Holmberg, vd på Patriam.

Vid spadtaget deltog representanter från Nyab, Nacka kommun med kommunalråd Johan Krogh, Hermansson Hiller Lundberg – arkitekterna bakom projektet – samt Patriams investerare, styrelse och anställda.

Som markentreprenör för projektet står Nyab, som nu påbörjar grundläggningen av Patriam Kvarnholmen tillsammans med Patriam.

– Det är ett hedrande uppdrag att få vara en del av projektet – ett projekt där kvalitet, precision och omsorg om detaljer är helt avgörande, säger Stefan Holmqvist, Arbetschef på Nyab.

– Jag och Nacka kommun är glada att Patriam satsar här i Nacka och med det möjliggör för att fler människor ska kunna kalla Nacka för sitt hem. I bästa solläge på Kvarnholmen kommer det att bli fantastiskt fina bostäder och jag ser verkligen fram emot att få följa byggnationen, säger Johan Krogh, ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Patriam Kvarnholmen planeras stå klart för inflyttning under Q1 2027.

