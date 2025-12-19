Byggherrarna utser ny vd

Styrelsen i Byggherrarna har utsett Sofia Hansdotter till ny vd för branschorganisationen Byggherrarna. Hon tillträder den 1 april 2026 och efterträder Tommy Lenberg, som går i pension efter 13 år som vd.

Sofia Hansdotter är civilingenjör och teknologie licentiat i byggnadsstatik från KTH och har drygt 20 års erfarenhet från bygg- och samhällsbyggnadssektorn, både som entreprenör och i byggherrerollen. Hon har lett och genomfört ett flertal större projekt inom kontor, hotell, infrastruktur och bostäder samt arbetat med verksamhets- och branschutveckling.

Sofia Hansdotter kommer närmast från rollen som expert inom fastighetsutveckling, nyproduktion och renovering hos Sveriges Allmännytta.

– Rekryteringskommitténs samlade bedömning är att Sofia har mycket goda förutsättningar att leda Byggherrarna vidare och möta de strategiska utmaningar som ligger framför oss. Vi är mycket glada att välkomna Sofia som ny vd för Byggherrarna, säger styrelsens ordförande Stefan Engdahl.

Sofia Hansdotter ser fram emot sitt nya uppdrag:

– Byggherrarna har en framträdande position i branschen och har en viktig roll i att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhällsbyggande. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och medarbetarna fortsätta att skapa långsiktigt värde för våra medlemmar och för branschen.

Avgående vd Tommy Lenberg kommer att vara kvar under en övergångsperiod för överlämning till den nya vd:n.

Byggherrarna är en branschorganisation för professionella och långsiktiga byggherrar inom offentlig och privat verksamhet, som tillsammans beställer byggprojekt för 150 miljarder årligen. Föreningen arbetar för att utveckla och stärka byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet.