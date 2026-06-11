EU-krav riskerar stoppa byggen

”Vi har inte riktigt knäckt den frågan hur vi ska hantera det, så att man inte ersätter äpplen med päron”
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Peab köper mark för 280 bostäder
Fortsätter att investera i stort utvecklingsområde.
Skanska säljer till Folksam för halv miljard
Projekt med drygt 140 lägenheter byter ägare.
Lista: Så har Folksam köpt för 50 miljarder på tio år
FV listar alla 33 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.
Kuststaden säljer allt till Episurf för 647 mkr
Beståndet består av drygt 50 000 kvm.
Han blir ny vd på Fastator
Tillträder 1 juli 2026.
Stort konsultbolag värvar och lanserar ny satsning
”Ett viktigt steg i den satsningen och stärker vår förmåga att skapa värde”.
Vincero säljer till HSB
Byggrättsvolymen uppgår till drygt 15 000 kvm.
Här kan nya SL-stationer ligga
Analysen har identifierat fyra sträckor med låg kollektivtrafikandel.
M2 ökar till över 50 procent av rösterna i Corem
”Det är ett tydligt uttryck för vår tro på Corems värde och framtid”.
Umeås stadsdel Stallbacken tar form
Planprogrammet innehåller bland annat 1 400 bostäder.
Rättstvist kan vänta för Peab
Olika syn kring stort utvecklingsområde utanför Stockholm. Toppolitikern: ”Det är inget jag tagit lätt på”.
Vill skapa nytt hotell på Söder
Planerar för påbyggnation av nyinköpt fastighet.
Fängslande köp – celler ombyggda till hostel
40 ombyggda fängelseceller.