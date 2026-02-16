Byggbranschen stod för 25,7 % av konkurserna

Under 2025 stod byggbranschen för cirka 25,7 % av konkurserna bland företag med en omsättning på minst 100 miljoner kronor. Det visar en ny analys från Dun & Bradstreet

Trots att det totala antalet konkurser enbart ökade måttligt under 2025 visar Dun & Bradstreets senaste konkursprognos en förskjutning i konkursmönstret. Konkurser slår i allt högre grad mot större bolag, där antalet konkurser bland företag med en omsättning på minst 100 miljoner kronor ökade med 12,1 % mellan 2024 och 2025. Samtidigt ökade den samlade omsättningen bland konkursbolagen med 54 % jämfört med föregående år.

Utvecklingen får konsekvenser för sysselsättningen. Bland större, högomsättande bolag har andelen anställda som påverkats av en konkurs ökat med 108 % jämfört med 2024.

– Även om det totala antalet konkurser ökade måttligt får konkurser i större företag ett betydligt större genomslag i samhällsekonomin. Det vi kan se är att det typiska konkursbolaget inte har blivit större än tidigare – ökningen drivs i stället av ett fåtal mycket stora konkurser. När stora arbetsgivare slås ut på det här sättet påverkas anställda, kunder, leverantörer och kreditgivare samtidigt, vilket förstärker de ekonomiska följdeffekterna, säger Catrin Ravander, expertrådgivare inom finans och risk på Dun & Bradstreet.

Det är framför allt byggbranschen som har drivit på konkurserna bland större bolag. Under 2025 stod byggbranschen för cirka 25,7 % av konkurserna bland företag med en omsättning på minst 100 miljoner kronor. Ser man till samtliga konkurser stod byggsektorn för omkring 18 % av konkurserna, och 23,3 % av de anställda som påverkades av en konkurs arbetade inom branschen.

Samtidigt visade byggbranschen tecken på viss återhämtning under 2025, med en minskning av konkurser med 6 % jämfört med 2024.

– Trots vissa tecken på stabilisering under 2025 är byggbranschen fortsatt ekonomiskt pressad. Andelen byggföretag med betalningsanmärkningar ökade under 2025, och konkursprognosen för branschen pekar dessutom på omkring 1 900 konkurser under 2026, säger Catrin Ravander, expertrådgivare inom finans och risk på Dun & Bradstreet.

