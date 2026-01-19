Bygg-Göta, Pagodenområdet, Göteborg.

Bygg-Göta hyr ut 2.100 kvm till Nelly

Bygg-Göta har tecknat hyresavtal med modeföretaget Nelly som etablerar sitt nya kontor i Pagodenområdet på Kämpegatan 10. Lokalerna omfattar cirka 2.100 kvadratmeter, och inflyttning planeras till tredje kvartalet 2026.

Pagodenområdet ligger i ett av Göteborgs mest expansiva stadsutvecklingsområden, där historisk industrimiljö möter moderna och flexibla kontorslösningar.

Nellys nya kontor kommer att utformas för att stödja företagets fortsatta tillväxt och skapa en inspirerande arbetsmiljö för medarbetarna.

– För oss är det viktigt att vårt nya kontor inte bara uppfyller våra krav på läge och funktion, utan också förmedlar rätt känsla. Kämpegatan 10, i det expansiva Pagodenområdet, erbjuder ett modernt kontor i en historisk industrimiljö – en plats där vi ser goda möjligheter att skapa en inspirerande och kreativ arbetsmiljö, säger Helena Karlinder-Östlundh, vd på Nelly.

Bygg-Göta ser etableringen som ett viktigt tillskott till området och som ett kvitto på Pagodenområdets attraktionskraft för starka varumärken.

– Vi är mycket glada över att välkomna Nelly till Pagodenområdet. Deras verksamhet passar väl in i områdets identitet och utveckling, där kreativitet, hållbarhet och stadsliv står i fokus. Tillsammans skapar vi förutsättningar för moderna arbetsplatser i en miljö med tydlig karaktär, säger Linda Neidert, vice vd på Bygg-Göta.

