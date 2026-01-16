Bygg-Göta förvärvar Sisjö Entré från Union

Bygg-Göta Fastigheter har förvärvat fastigheten Sisjö Entré i Göteborg från Union Investment. Fastigheten omfattar totalt 15.310 kvadratmeter lokaler. Därmed utökar Bygg-Göta sitt bestånd i området.

Försäljningen har skett i en strukturerad process, där Panreal har agerat säljarens rådgivare.

Förvärvet är ett led i Bygg-Götas långsiktiga satsning på kommersiella fastigheter i starka lägen. Sedan tidigare äger bolaget två fastigheter i området – Bauhausfastigheten samt Coophuset – vilket innebär att Bygg-Göta nu ytterligare stärker sin närvaro i Sisjön.

– Sisjön är ett mycket attraktivt område med stark handel, god infrastruktur och fortsatt utvecklingspotential. Förvärvet av Sisjö Entré kompletterar vårt befintliga bestånd väl och ligger helt i linje med vår strategi, säger Ronny Persson, VD, Bygg-Göta Fastigheter AB.

Det ekonomiska tillträdet skedde vid årsskiftet och det fysiska tillträde under januari 2026, fastigheten kommer att förvaltas inom Bygg-Götas befintliga organisation.

Säljare och köpare har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Bygg-Götas bestånd omfattar drygt 100 egna fastigheter, både bostadshus och kommersiella fastigheter. Beståndet består av totalt ca 1.700 bostadslägenheter och ca 650 lokaler om tillsammans ca 450.000 kvm.