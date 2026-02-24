BYD hyr av Folksam i Kungshuset på Kungsgatan

Det kinesiska bilmärket BYD har öppnat ett showroom i Folksams fastighet Kungshuset mitt på Kungsgatan i centrala Stockholm. Butikslokalen ligger bredvid biografen Rigoletto.

Det rör sig om fastigheten Kåkenhusen 37 på Kungsgatan 18. Lokalen hyrdes tidigare av Panini men har i tre år stått tom i väntan på ny hyresgäst.

Fastighetsvärlden saknar kännedom om det för BYD rör sig om en pop up-butik eller en permanent förhyrning. BYD har tidigare haft ett showroom på 250 kvm i Westfield Mall of Scandinavia. Enligt obekräftade uppgifter rör det sig om en pop up-förhyrning på två veckor. Lokalen är på 475 kvm.

Två våningar ovan den kinesiskägda biltillverkarens förhyrning på Kungsgatan har Länsstyrelsen Stockholm sitt stora kontor. I fastigheten är även Filmstaden stor hyresgäst och driver biografen Rigoletto.

BYD blev störst i världen på elbilar under 2025. Men i december tvärnitade försäljningen i Kina in, har Carup rapporterat. Ökad export ska bli räddningen för biljätten.

Fastighetsvärlden har tidigare berättat hur amerikanska Tesla i maj 2024 öppnade en pop up hos Hufvudstaden i det attraktiva hörnet Sveavägen/Kungsgatan, där man tog över lokaler som Adidas tidigare haft för sin flaggskeppsbutik. Ett halvår tidigare, i oktober 2023, öppnade kinesiska Zeekr en pop up hos AMF Fastigheter i Gallerian, i kanonläge bredvid huvudentrén – där Victoria’s Secret tidigare haft en flaggskeppsbutik.

De båda bilmärkenas butiker finns fortfarande kvar i respektive lokal efter att hyresavtalen förlängts.

Folksam köpte fastigheten Kåkenhusen 37 sommaren 2016 från GIC Real Estate (Government of Singapore Investment Corporation) för drygt 1,5 miljarder kronor. Fastigheten innehåller 16 600 kvm uthyrbar yta, varav 10 600 kvm kontor och resterande är bio, restaurang och parkering.