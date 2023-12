By Malina och Soft Goat till Bibliotekstan

Under våren 2024 öppnar de svenska varumärkena By Malina och Soft Goat en ny gemensam flaggskeppsbutik om 115 kvm på Jakobsbergsgatan 3 i Bibliotekstan, Stockholm. By Malina skapar brudkollektioner, accessoarer och ready to wear för kvinnor, Soft Goat skapar kashmirplagg av premiumkvalitet.