BWH Hotel tar över i Hemsös höga satsning

Det blir BWH Hotels som tar över hotellytorna i Hemsös höghusprojekt i centrala Trelleborg, där det bland annat finns kommunhus i de lägre våningsplanen.

Fakta om Willow Willow drivs av FAB Group AB 110 rymliga rum och juniorsviter, många med balkong och havsutsikt, samt en exklusiv penthouse-svit med terrass i söderläge 16 våningar med panoramautsikt över hav, slätt och kust Spa- och wellnessavdelning om 400 kvm med bastu, ångbad, eldstad, terrasser samt inom- och utomhuspooler Tre restauranger, skybar och rooftop med panoramautsikt Sex flexibla mötes och event rum för 4 till 100 gäster Samtida arkitektur som förenar ett modernt hotell med det historiska Thelinska Magasinet från 1850, ritat av Jais Landén Krantz Arkitekter Interiörkoncept av Stylt Trampoli med naturmaterial, Art Deco-influenser och en färgpalett i grönt, turkos och honungstoner

Hösten 2021 skrev Hemsö och Göteborgsbaserade GCCH ett 20-årigt hyresavtal för hotelldelen i 16-våningshuset, som kommer att uppta 13 av våningarna och innehålla 114 hotellrum. Det samarbetet bröts under våren 2025.

Hotellet Willow etableras som en ny destination i Sveriges sydligaste stad. Med spa och wellness, tre restauranger, skybar, mötesytor och 110 rum stärker hotellet kedjans närvaro på den skandinaviska marknaden. Hotellet öppnar i juni.

Willow blir en del av WorldHotels Crafted, en samling livsstilshotell med stark lokal identitet och fokus på design och upplevelser utöver det vanliga. Kollektionen är en del av BWH Hotels premiumsegment som samlar unika hotell som Hotel Ruth och Frantz i Stockholm, Grå Gåsen på Gotland och The Vault i Helsingborg.

– Med Willow vill vi erbjuda en självklar mötesplats för våra gäster att koppla av, inspireras och umgås. I samspel med Söderslätts rika utbud av golf, cykling, stränder, gastronomi och kultur blir Willow en levande destination på den sydsvenska kusten. Som en del av WorldHotels kombinerar vi en stark lokal närvaro med global räckvidd, säger Farshad Amiri från FAB Group AB, operatör av Willow.

Spa- och wellnessavdelningen omfattar 400 kvadratmeter och ligger på våning nio, med bastu, ångbad, lounge med eldstad, terrasser samt inom- och utomhuspooler. Interiören präglas av Art Deco-influenser med en färgskala i turkos, grönt och honungstoner, vilket skapar en varm, elegant och samtida känsla. Hotellet erbjuder även sex mötesrum för mindre möten och större sammankomster.

– Skåne är en av våra mest dynamiska hotellregioner, med närhet till kontinenten och stark turism från både Danmark och Tyskland. Willow stärker vår närvaro med ett upplevelsehotell som kombinerar genomtänkt design med ett havsnära läge – precis den typ av hotell som efterfrågas inom WorldHotels-segmentet, säger Johan Michelson, VD för BWH Hotels Skandinavien.

Hotellet fick namnet Willow, för att knyta an till de skånska pilträden.