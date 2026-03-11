Burger King öppnar fyra nya restauranger

Prisma Properties har tecknat långa hyresavtal med ledande operatörer inom snabbservicerestauranger på totalt sex orter i Sverige och Danmark. Avtalen gäller fyra Burger King-restauranger i Strängnäs, Sandviken, Mellbystrand och Torsvik, Umeå, en ChopChop-restaurang i Torsvik, Umeå och en Linnea & Basilika-restaurang i Holstebro i Danmark.

Avtalen har en genomsnittlig hyrestid om närmare 20 år med ett beräknat årligt hyresvärde, inklusive snabbladdning, om cirka 12 miljoner kronor vid färdigställande.

Byggrätterna ligger i starka mikrolägen intill trafikerade motorvägar och i anslutning till etablerade service- och handelskluster, vilket skapar attraktiva destinationer för både lokala kunder och genomresande.

Parallellt har Prisma tecknat avtal med flera laddoperatörer för snabbladdning på samtliga fastigheter, vilket stärker platsernas attraktivitet, bidrar till utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Norden och ligger i linje med bolagets hållbarhetsarbete.

Byggnationen i Holstebro är påbörjad. För övriga orter sker byggstart successivt under 2026, med målsättningen att samtliga byggnationer ska vara färdigställda och generera kassaflöde senast under det andra kvartalet 2027.

– Vi är glada över att teckna långa hyresavtal med dessa ledande operatörer inom QSR-segmentet (snabbservicerestauranger). Detta är en bra start i vårt arbete med att aktivera samtliga våra byggrätter, där vi har en tydlig målsättning att hela vår byggrättsportfölj om 430 miljoner kronor ska generera kassaflöde före utgången av 2028, säger Fredrik Mässing, vd för Prisma Properties.