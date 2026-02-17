Burger King åter till centrala Uppsala

Burger King stängde sin restaurang i Uppsala city i slutet av 2024, men nu gör hamburgerkedjan återtåg. Till sommaren öppnar kedjan hos Skandia Fastigheter i S:t Per Gallerian.

Burger King öppnar återigen upp en enhet i Uppsala city efter att kedjan lämnade stadskärnan i slutet av 2024, efter 30 år. Då lämnade kedjan Dragarbrunn 34 och Castellum. Där har i stället Five Guys tagit över lokalerna och öppnat sin andra enhet i Sverige. Nu meddelar Skandia Fastigheter att hamburgerkedjan öppnar en restaurang i S:t Per Gallerian i centrala Uppsala.

– Burger King har varit en uppskattad lunch- och kvällsrestaurang i Uppsala under alla år och många sörjde när de stängde igen efter över 30 år i hörnet intill för lite drygt ett år sedan. Vi är glada att åter kunna erbjuda Uppsalaborna detta starka varumärke, omtyckt av såväl barnfamiljer som studenter och kontorsarbetare, säger S:t Per Gallerians centrumchef Snezana Oscarsson.