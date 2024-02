Burgarkulmen är nådd – en kedja går mot strömmen

I Fastighetsvärlden sammanställning av burgarkedjor i Sverige som gjordes i juni i år såg det fortfarande ut som om det rådde goda tider för restaurangkedjorna som då sammanlagt hade 905 restauranger i landet. Men efter sommaren vände trenden. På ett halvår har antalet restauranger sjunkit med 33 till 872 vilket även är lägre än de 890 restauranger som fanns vid årsskiftet 2022-2023.

Det är främst de mindre kedjorna som har sett en minskning av restauranger samtidigt som bland annat stora och mellanstora kedjor som Frasses och Bastard Burgers stått relativt stilla.

– Vi är så klart inte opåverkade av det ekonomiska läget men vi är ändå i en position där vi känner oss säkrare att investera i vår nuvarande position än någonsin tidigare, säger Simon Wanler, vd på Bastard Burgers.

I juli försattes Bores i konkurs och därefter ansökte Varma Spisen Holdings som driver Tugg Burgers och Flippin’ Burgers om konkurs för tre av sina bolag och rekonstruktion för åtta andra bolag. Kedjorna drivs nu vidare i andra ägarkonstellationer och med färre restauranger

Under hösten ansökte även kedjan Babas Burgers ansökt om rekonstruktion och har också sett antalet restauranger minska från 20 till 15.

De stora jättarna med över hundra restauranger på den svenska marknaden McDonalds, Burger King, Sibylla och Max står fortsatt stadiga på toppen men McDonalds och Sibylla har båda minskat med 5 restauranger vardera under det senaste året. Även Burger King har minskat med två restauranger under året som gått. Brödernas som haft en snabb expansion de senaste åren var även de över 100-strecket för ett halvår sedan men har nu halkat tillbaka något till 95 restauranger i Sverige.

Över lag är det dåliga tider för restauranger just nu. Fram till november i år har 724 företag inom restaurang och hotell försatts i konkurs enligt statistik från UC. Förra året låg de siffrorna under samma period på 588.

Men när andra kedjor bromsar så finns det en som gasar just nu och det är Mister York som startade sin verksamhet med en food-truck i Kalmar 2020 mitt under pandemin. Sedan dess har kedjan expanderat snabbt och bara under det senaste året har antalet restauranger mer än fördubblats från 9 till 21.

Framgången ligger enligt företagets Mister Yorks vd och medgrundare Gustav Haglund i produktionen. Till en början, och fortfarande, lagas många av burgarna i containers där man inte behöver bry sig om antalet sittplatser.

– Det som skiljer oss åt från många andra är att det vill driva restaurang – men vi driver riktiga produktionssystem som gör att vi kan producera kvalitativa burgare som kan tävla med premium-segmentet till ett lägre pris, säger Gustav Haglund.

Den senaste expansionen har skett genom att Mister York tagit över lokaler som andra burgarrestauranger valt att lämna och det är fortsatt av intresse då det enligt Gustav Haglund handlar oftast handlar om bra lägen där andra helt enkelt inte kunnat håll kalkylen. Framöver är det dock varken containrar eller andras lokaler som gäller.

– Inga fler containers kommer det att bli då vi inte har så många platser för det. Kommer det komma fler bra lägen med en befintlig aktör som vill lämna är vi intresserade av att gå in i befintliga lokaler. Men den stora framtiden för oss är att bygga helt egna koncepthus med exakta mått så vi kan få in vår utrustning. Det hela bygger på att vi har en viss typ av kök som inte bara fungerar nu utan även klarar volymerna om tio år.

En av de lokaler som Mister York tagit över är den centralt placerade restaurangen på Sveavägen 47 i Stockholm där tidigare Jureskogs låg. För även om det främst är lägen utanför centrum som lockar mest är Mister York inte helt ointresserade av citylägen.

– Citylägen kan vi tänka oss men då måste det vara AA-lägen på den bästa gatan i Stockholm eller Malmö eller liknande, säger Gustav Haglund.

Utvecklingen av antalet burgarresturanger det senaste året: