Bun Bun försatt i konkurs

Bun Bun AB har försatts i konkurs efter beslut vid Stockholms tingsrätt. Bun Bun har haft två restauranger, en på Södermalm och en på Kungsholmen.

Restaurangerna har funnits i Stockholmsverken på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm och i Västermalmgallerian på Kungsholmen.

Fastighetsägare på båda adresserna är AMF Fastigheter. Det handlar om små förhyrningar.

Stockholms tingsrätt beslutade om konkurs 11 december 2025.

Bun Bun serverade fransk-vietnamesisk mat. Verksamheten började i en foodtruck 2013. Den första restaurangen öppnade sommaren 2020, i Stockholmsverken, och den andra två år senare i Västermalmsgallerian.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

