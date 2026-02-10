Bukowskis hyr 5 000 kvm och flyttar HK till Frihamnen

Bukowskis flyttar sitt huvudkontor till nya, moderna lokaler i anrika Magasin 3 i Frihamnen, Stockholm. Den nya lokalen omfattar runt 5 000 kvm. Fastighetsägare är Stockholms Hamnar.

Bukowskis flyttar sitt huvudkontor från Västberga allé 3 i Västberga, södra Stockholm. Fastighetsägare där är Nuveen.

Flytten markerar hur moderbolaget Bonhams och dess nya ägare, Pemberton Asset Management, långsiktigt satsar på Bukowskis, och skapar ännu bättre förutsättningar att möta kundernas högt ställda förväntningar, uppger Bukowskis i ett pressmeddelande.

”Flytten speglar vår ambition att fortsätta utveckla och stärka Bukowskis som Nordens ledande auktionshus”, säger Louise Arén, vd för Bukowskis.

Byggnaden är ritad av Åke Tengelin och uppfördes 1919–1921 i 1920-talets industriella klassicistiska stil med känsla för kvalitet. Magasinet har en karaktärsfull pelarstruktur av platsgjuten betong med facetterade pelare och Stockholms Hamnar har nyligen restaurerat den över 100 år gamla byggnaden till dess ursprungliga stil från 1920-talet.

De nya lokalerna är utformade för att rymma Bukowskis breda verksamhet och välkomna både gamla och nya kunder. Bukowskis har även, i konkurrens med andra aktörer i branschen, vunnit en nyligen avslutad upphandling och därmed fått förnyat förtroende som partner till Systembolagets dryckesauktioner, vilka även flyttar med till de nya lokalerna.

Flytten till Magasin 3 i Frihamnen planeras till sista kvartalet 2026.

Visningar och liveauktioner anordnas likt tidigare i Bukowskis anrika lokaler vid Berzelii park.