Största ägaren i Citycon, G City Ltd, avser att lägga ett budpliktsbud på Citycon. Bolaget har nämligen förvärvat drygt 14 miljoner aktier i Citycon och därmed har det direkta och indirekta innehavet nu gått över 50 procent i bolaget.

G City var tidigare känt som Gazit Globe och har varit storägare i Citycon i två decennier.

Det direkta ägandet uppgår till 37,67 procent och via sitt helägda dotterbolag, Gazit Europe Netherlands BV ägs cirka 19,77 procent.

Chaim Katzman, som kontroll i G City-koncernen, innehar för närvarande cirka 0,07 procent av alla aktier och rösträtter i Citycon.

G City avser att bjuda 4,00 euro kontant per aktie för varje aktie i Citycon Enligt ett pressmeddelande från Citycon motsvarar det en premie på cirka 18,9 procent jämfört med det volymvägda genomsnittspriset för Citycon-aktierna under de tre månaderna.

Aktieposten om 14 miljoner aktier som G City förvärvar motsvarar det innehav som Citycons näst största ägare, Ilmarinen, haft. Övriga aktieägare är betydligt mindre och bland de övriga stora aktieägarna har samtliga mindre än en procents ägarandel.